Qué destacó el papa León XIV de sus primeras horas en el país + Agregar ámbito en









El papa León XIV destacó en redes sociales las frases más importantes del discurso que realizó en el Palacio Libertad. Evocó el legado de Francisco y llamó a fortalecer la convivencia democrática y la cooperación regional.

El papa León XIV saludó con afecto a todos los argentinos, y destacó partes de su discurso brindado en el Palacio Libertad por las cuentas oficiales. Mariano Fuchila

El papa León XIV habló en el Palacio Libertad ante el presidente Javier Milei y representantes de distintos sectores, donde evocó el legado de Francisco y llamó a fortalecer la convivencia democrática y la cooperación regional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el acto transmitido por cadena nacional, el Pontífice dejó definiciones sobre el ejercicio del poder, la economía, el trabajo, la educación, la corrupción y el cuidado de los recursos naturales.

Desde la cuenta oficial saludó con afecto a todos los argentinos, destacando partes de su discurso: "La Iglesia acompaña la vida de los pueblos desde la misión que le ha sido confiada. Por eso, desea ofrecer una palabra inspirada en el Evangelio y orientada a custodiar la dignidad de cada persona, la concordia y el bien común".

Me alegra profundamente encontrarme hoy en esta querida tierra de #Argentina. Saludo con afecto a todos los argentinos. La Iglesia acompaña la vida de los pueblos desde la misión que le ha sido confiada. Por eso, desea ofrecer una palabra inspirada en el Evangelio y orientada a… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 8, 2026 Además, hizo referencia a lo que significa para si el viaje emprendido a la región y en particular a la Argentina.

"Mi llegada a #Argentina tiene, para mí, un significado particular: durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y e

n el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió", redactó en la red social X Papa León XIV@Pontifex_es. Mi llegada a #Argentina tiene, para mí, un significado particular: durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió. #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 8, 2026 Además, dirigió unas palabras sentidas al legado del Papa Francisco. "Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz del Papa Francisco, que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió", expresó por la cuenta oficial pontifex en Instagram. View this post on Instagram Cómo sigue la agenda de León XIV en Argentina Tras finalizar su actividad en el Palacio Libertad, el Papa retomará su agenda este lunes con una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Luego celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles, en Palermo.