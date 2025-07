Río Negro avanza con su plan minero sustentable de la mano de universitarios y comunidades mapuches

Sobre la participación de la UNRN en el debate minero, Aberastain Oro consideró que “es una muestra de que las cosas se vienen haciendo bien". "Que la Universidad con el prestigio, los años y las carreras que tiene se involucre de lleno y sea anfitrión para hacer una jornada de este tipo, con una industria en la Patagonia y en todo el país, incluida Río Negro, que siempre fue muy discutida, para nosotros es una señal de que las cosas se vienen haciendo bien, no solamente del Gobierno, sino también del sector privado”, enfatizó, y destacó el "valor que tomó una Universidad de este estilo al organizar una jornada como esta".

El secretario de minería que la UNRN fue “parte de toda esta evolución de una provincia que se transformó en una provincia minera. "Siempre lo menciono, nosotros hace años atrás, cuando empezamos a trabajar en el plan estratégico para el desarrollo minero para Río Negro, la Universidad fue un actor clave, ya que con ellos definimos bien cuáles eran los desafíos, qué es lo que teníamos que hacer para poder mejorar, en términos de control, en términos de promoción y agilidad de todos los procesos de construcción minera y fueron partícipes desde el primer momento, no solamente en cranear el plan estratégico, sino también en desarrollarlo”.

Aberastain Oro aprovechó para resaltar el escenario minero actual de la provincia, que consideró muy favorable pro proyectos como Calcatreu. "No solo tenemos un potencial privilegiado con muchos minerales energéticos, metalíferos, incluso estratégicos, sino que hoy se materializan los proyectos y el avance de cada uno de ellos, donde tenemos lo que es el Proyecto Calcatreu, un proyecto de oro y plata que ya está en construcción", subrayó. El funcionario recordó además que días atrás se publicó que las localidades cercanas al proyecto, como en Ingeniero Jacobacci, ya sienten el impulso y el empuje de los beneficios del proyecto en términos de contratación de mano de obra local, en términos de contratación de proveedores.

Además, el secretario remarcó el avance también en línea sur provincial del Proyecto Ivana, de uranio y vanadio. "Ya está en la campaña de perforación, que viene avanzando y estimamos que en cinco meses vamos a tener los resultados para ver cómo sigue el proyecto", describió.

En tercer término, mencionó otros proyectos, como los de litio. "Lo estamos trabajando con el Servicio Geológico Minero Argentino, estamos haciendo las campañas de perforación de la mano de la Secretaría, también con la intención de pasar a tener potencial, empezar a tener reservas y oportunidades en esta zona también”, sostuvo.

Lonco mapuche Curufil: con minería los jóvenes no van a tener que emigrar

María Valentina Curufil, es la lonco de la comunidad Peñi Mapu de la zona de Lipetrén Chico, adyacente al proyecto minero Calcatreu, y fue quien llevó a cabo todas las charlas con la empresa. La líder mapuche fue una de las disertantes de las jornadas y le expresó a Energy Report su satisfacción por haber podido dar la voz de la comunidad ante un auditorio tan importante.

Curufil agradeció la oportunidad de participar como lonco (jefa) de una comunidad originaria “en la cual tenemos un trabajo directo con la provincia, con la minera y con la comunidad, me parece muy importante todo lo que se pueda hacer para poder difundir, porque si no queda como escondido bajo una alfombra y la gente no puede saber qué es lo que se hace en la comunidad, qué está haciendo el gobierno con la comunidad y cómo llevamos este proyecto hacia adelante”.

La Lonco de Peñi Mapu se mostró muy emocionada por el reconocimiento que tuvo tras su disertación, donde la gente se acercó a saludarla y a agradecerle: “Había chicos de parajes, comunidades o de pueblos cercanos, que comparten nuestra situación, donde nosotros tratamos de mostrar lo que se está haciendo en la comunidad, lo que fue, lo que sufrimos en aquella época, con la ceniza, y después seguimos trabajando y cómo llegamos a poder lograr un trabajo de forma conjunta con el gobierno, por lo que nos vamos contentos, felices", expresó al finalizar el encuentro en diálogo con este medio. "Sabemos que lo que se ha podido hacer este último año ha sido muy productivo para la gente de la comunidad y puede servir para otras sigan este mismo camino”, agregó la jefa mapuche.

Comunidad mapuche Peñi Mapu Río Negro María Valentina Curufil, la Lonco de la comunidad mapuche Peñi Mapu, en el centro de la imagen, junto a sus vecinos.

La ubicación geográfica de Lipetrén Chico pone a la minería como una de las grandes posibilidades para desarrollarse. Así lo explicó Valentina: “Eso es lo que nosotros siempre decimos, nosotros vivimos en una comunidad que no es muy grande donde los campos, son todos chiquitos, en la cual no hay ninguna pastura, y solo hay pequeños ganaderos”, por lo que "la opción para los más de 40 jóvenes para conseguir un trabajo se relacionaba con la minería, donde gracias a Dios están trabajando, con un salario digno para que ellos puedan desarrollarse con sus familias, con sus hijos”.

Como representante y líder de la comunidad, Curufil tuvo muy en cuenta la situación de los jóvenes. “Ellos fueron los que más que exigían lograr tener un trabajo digno y cuando no se les estaba dando respuesta, en el caso nuestro como pueblos originarios, y si bien sabemos que hay una organización con la cual los chicos muchas veces pidieron trabajo, nunca se les dio una respuesta, dijimos, tenemos la última opción, es decir sí al proyecto minero y tener una buena posibilidad de trabajo”, con el agregado que esta situación permite que los jóvenes no tengan que migrar hacia otras localidades o privincias.

Comunidad mapuche Peñi Mapu Río Negro Representantes de comunidades indígenas de Lipetrén y Mamuel Choique, de la Región Sur de Río Negro, se expresaron a favor del proyecto minero de Calcatreu.

Según contó arriba y abajo del escenario, la relación empresa minera-comunidad funciona "armoniosamente", con una reunión informativa mensual. “Nosotros pedimos que siempre se informe sobre las cantidades jóvenes que la empresa ha tomado, hay 79 empleados, y el 35% son chicos de la comunidad, que tienen que ser los primeros beneficiados dentro del proyecto, y luego la gente de Jacobacci, porque sabemos que los jóvenes de Jacobacci también, son parte nuestra y parte del pueblo originario, y necesitan trabajo, así que fuimos unidos en eso, tanto con las autoridades, con los descendientes, con la empresa y con la comunidad, estuvimos muy relacionados con el objetivo que salga el proyecto”, indicó.

La cuestión ambiental también es clave para los pueblos originarios, además del empleo. En ese sentido, Curufil sostuvo que “nosotros siempre, estamos pidiendo el cuidado del medio ambiente y si se hace todo bien esto puede seguir prosperando”.

Cámara Minera: “Es un momento bisagra para que Río Negro despegue"

Si había en el auditorio una persona que pasó por todas las etapas de la minería rionegrina, ese era el presidente de la Cámara Minera provincial, Alberto Cholino. Con toda su experiencia a cuestas, consideró ante este medio que fue muy positiva la realización de las jornadas, a lo que agregó: "No es una casualidad, ya que se viene trabajando hace mucho desde el gobierno de la provincia en este tema, donde la minería en Río Negro ha tenido una revalorización a partir del actual gobierno provincial y esto ya lleva varios años, donde le han dado una dinámica y un interés primordial a la actividad, y así se gestan todo este tipo de acontecimientos que hacen muy bien porque ayudan a que la minería sea transparente y no sea esa cosa de la que poco se sabía”.

El empresario Cholino resaltó la presencia de estudiantes y profesores, tras las etapas complicadas de la industria en la provincia. “Durante muchos años la actividad metalífera sobre todo estuvo prohibida”, recordó, y diferenció esa situación a la actual, donde “este gobierno provincial le dio una dinámica y una recategorización desde el punto de vista gubernamental, que pasó de ser una Dirección de Minería, a ser una Secretaría de Minería y no solo eso, sino que a su vez, entre sus filas hay gente muy capacitada, sumado a que le destinó muchos recursos, con la incorporación de mucha gente, con muchos vehículos para moverse, mucha presencia en el territorio e incluso desde el punto de vista ambiental también”.

“Estos cambios -continuó el empresario- han recategorizado y ha llegado también a la gente, que antes lo veía como una cosa oscura, ya que en aquellos años en que se prohibió hubo un movimiento en contra de la minería desde algunos sectores y eso hoy ya no ocurre, la verdad que estamos en el mejor momento, en el que nos mostramos más como actividad y a su vez valorizar el momento que estamos viviendo y con aquel mensaje de que hoy no se concibe una minería que no cuide el tema ambiental y que a su vez está muy controlado por las autoridades pertinentes”.

Durante su alocución, el titular de la cámara empresaria resaltó que hoy ya se nota en la población aledaña a Calcatreu los beneficios que origina la actividad minera. “Sin duda alguna genera empleo, trabaja el comercio, mucho más y todas las localidades cercanas se ven beneficiadas y todavía no arrancó, imagínate cuando arranque”, dijo ilusionado a Energy Report.

Para el experimentado empresario, el Proyeto Calcatreu es la punta de lanza de lo que vendrá después. “Rio Negro ya tuvo minería metalífera en el pasado, alguna vez existió una mina muy cercana a Jacobacci, que fue Cerro Castillo, y estuvo trabajando muchos años sin ningún problema. Lo que pasa es que la mina después se agotó, se cerró, los años pasaron y vino toda una época compleja para la actividad, muy cuestionada”, rememoró.

“Ahora estamos en un momento bisagra para que finalmente Río Negro despegue con esta actividad que hace mucha falta porque la mayoría de los recursos minerales metalíferos están en la región sur, que es una región bastante despoblada y con muy poca actividad. Todo esto viene perfecto para que Río Negro ponga en valor los recursos que tiene”, concluyó Cholino.

Andrés Vera, de la UNRN: “La voz de la Universidad tiene una llegada muy fuerte a la ciudadanía”

El investigador y docente de la UNRN Andrés Vera fue el representante institucional de la Universidad y gran anfitrión el encuentro. Tras su presentación pública, justificó las jornadas: “Es un espacio de conclusiones para un proyecto sobre minería que dirijo hace dos años en la Universidad de Río Negro, que es un proyecto de investigación que está por concluir a fin de este año, y que se renovará obviamente en los siguientes años. A partir de ese espacio de conclusiones, articulamos acciones con la Secretaría de Minería de la provincia para armar unas jornadas abiertas a toda la comunidad académica y a la ciudadanía en general”, contó ante los grabadores de Energy Report.

Río Negro UNRN jornada minería y sustentabilidad Minería sustentable. “Tenemos la responsabilidad desde el ámbito académico de generar información de calidad, confiable", dijo el docente de la UNRN, Andrés Vera.

Según dijo Vera, el objetivo que se planteó desde la Casa de Altos estudios patagónica fue la de “estructurar distintos conversatorios que nos permitan reflexionar algunos puntos centrales y de discusión para el desarrollo del sector minero en la provincia". En esa línea, recalcó que desde la Universidad "quedamos muy contentos con la convocatoria, con la participación y sobre todo con las discusiones que se dan en cada una de las ponencias y conversatorios que dan un aporte fundamental para pensar la política de desarrollo minero hacia el futuro”.

En este marco, el investigador con 15 años de experiencia en la UNRN elogió la “apertura muy grande" de la Institución y subrayó que en el pasado "generar unas jornadas de minería en la provincia de Río Negro no eran típicas". "De hecho -consideró- son las primeras que se han generado, pero recibimos todo el apoyo institucional y a partir de eso generamos las temáticas para ponerlas sobre la mesa y que se discutan y se analicen las cuestiones que se quieran analizar”.

Por eso, destacó el involucramiento de una entidad de tanto prestigio como la Universidad en el debate minero y lo calificó de "vital importancia". Vera aseguró que “la voz de las instituciones académicas, en este caso una universidad nacional, tiene una llegada fuerte hacia la ciudadanía".

"Si nosotros pensamos que el desarrollo productivo y económico del país tiene algunos ejes para potenciar de acá a futuro y que el sector minero sea uno de ellos, yo no dimensiono que eso sea posible sin la participación de este tipo de actores, que las instituciones donde se estudia, donde se trabaja, donde se analiza ciencia, donde se aplica tecnología, estén presentes, siempre las cosas desde mi punto de vista van a funcionar mejor”, señaló.

“Cuando hablamos de sectores complejos, como puede ser minería, o hidrocarburos en otra dimensión, creo que el acompañamiento de una universidad y el hablarle a la ciudadanía en jornadas como esta, abiertas a la ciudadanía, generan información, y después, cada una de las provincias, cada una de las regiones pueden tomar decisiones sobre si desean o no hacer determinadas actividades, pero lo que me parece a mí importante y relevante es que tengan información de calidad”, remarcó Vera.

“Tenemos la responsabilidad desde el ámbito académico de generar información de calidad, confiable, y eso me parece que es un aporte fundamental que puede hacer una Universidad, ya que es un actor clave, para brindar esa información y plantear un debate para quienes están a favor del desarrollo de un sector o quienes no", concluyó el académico.