"Alien: Romulus": qué dicen las primeras críticas de la película

Courtney Howard de Variety, dijo: “AlienRomulus de Fede Alvarez es retorcida, apasionante y maravillosamente sombría (todo, desde la historia hasta la fotografía de Olivares y la banda sonora de Wallfisch). Presenta de manera innovadora cosas inteligentes y astutas, tocando sutilmente los grandes éxitos. Cailee Spaeny y David Jonsson dominan. ¡Esto es genial!”.

Borys Kit, de The Hollywood Reporter, también elogió la última película de la franquicia. Escribió: “ALIEN: ROMULUS: Tiene todas las características que esperarías de una película de Alien, pero nunca parece que esté complaciendo la nostalgia o el servicio a los fans... e incluso toma una dirección nueva y loca. Fede Alvarez y el elenco acaban de dar a luz a la mejor película del verano”.

A pesar de los elogios hubo lugar para las dudas, sobre todo por el final de la película.

Jake Hamilton, copresentador del podcast de Cinema Blend, Reel Blend, se mostró decepcionado por el final.

Escribió: “Hay muchas cosas de ALIEN: ROMULUS que me gustan: algunos momentos verdaderamente creativos en los dos primeros actos que REALMENTE me gustaron. Sin embargo, el final da un giro GRANDE que simplemente no funcionó para mí y me dejó con una sensación de decepción”.

De qué trata Alien: Romulus

Mientras exploran en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo.

La película está protagonizada por Cailee Spaeny (Civil War), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra y hueso), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), Aileen Wu. Fede Alvarez (Evil Dead, No respires) dirige a partir de un guion que escribió con su colaborador frecuente Rodo Sayagues (No respires 2) basado en personajes creados por Dan O'Bannon y Ronald Shusett.