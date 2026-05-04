Guerra en Medio Oriente: Irán amenaza con ataques en el estrecho de Ormuz tras el anuncio de Donald Trump del "Proyecto Libertad"

Teherán advirtió que responderá con ataques a fuerzas extranjeras tras el operativo de Washington para escoltar buques en el Golfo Pérsico.

Irán advirtió que atacará a fuerzas extranjeras que intenten ingresar al estrecho de Ormuz.

Irán amenazó con atacar a cualquier fuerza armada extranjera que intente ingresar al estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos tras el anuncio del operativo naval “Proyecto Libertad” , que busca escoltar embarcaciones comerciales en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

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El mayor general Ali Abdollahi, del mando central iraní, sostuvo que la seguridad del corredor marítimo está bajo control de las fuerzas armadas de la República Islámica. Además, remarcó que todo tránsito en la zona debe ser coordinado con las autoridades militares iraníes, endureciendo el mensaje hacia cualquier presencia extranjera.

“Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera (especialmente el agresivo ejército de Estados Unidos) si intenta acercarse o entrar al estrecho de Ormuz, será objetivo de ataque”, expresó Abdollahi en un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB, elevando el tono de la respuesta oficial.

El operativo “Proyecto Libertad”, impulsado por la administración de Donald Trump, contempla el envío de destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y alrededor de 15.000 militares bajo coordinación del Comando Central de Estados Unidos. La misión comenzará en Medio Oriente con el objetivo de escoltar barcos comerciales atrapados en el estrecho.

Estados Unidos lanzó el operativo “Proyecto Libertad” para escoltar buques comerciales en la zona.

Según la Casa Blanca, la iniciativa busca garantizar la circulación segura en la ruta clave del comercio global, afectada por el conflicto. Trump sostuvo que los buques serán acompañados fuera de zonas de riesgo para permitir que continúen sus actividades sin interrupciones.

El mandatario también advirtió que cualquier intento de interferencia será respondido con firmeza, mientras el Pentágono aún no detalló la modalidad operativa completa del despliegue militar en la región.

El estrecho de Ormuz se vacía en medio de la crisis

En paralelo al aumento de la tensión, reportes internacionales señalaron que el estrecho de Ormuz presenta una actividad prácticamente paralizada. Durante las primeras horas del lunes, solo se registró el paso de un buque sancionado, sin circulación habitual de petroleros o cargueros.

estrecho de ormuz (1) El estrecho de Ormuz es una vía clave para el comercio global de petróleo y gas. NAVCENT

La situación refleja el impacto directo del conflicto en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, por donde transita una parte sustancial del petróleo global. La combinación de amenazas militares, advertencias cruzadas y presencia naval redujo drásticamente el flujo marítimo.

Mientras tanto, el escenario en la zona permanece bajo fuerte vigilancia, con incidentes recientes y una creciente incertidumbre sobre la seguridad de las rutas comerciales en el Golfo Pérsico.