El gobierno de Javier Milei asigna fondos de privatizaciones y bienes estatales a Defensa, Fuerzas Armadas y reequipamiento militar

A través del DNU 314/2026, se destina un porcentaje de esos ingresos al Ministerio de Defensa y recuperar capacidades operativas.

El Gobierno resolvió destinar parte de los ingresos generados por privatizaciones y operaciones con inmuebles públicos al fortalecimiento del área militar . La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026 , publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y todo su Gabinete.

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La iniciativa pone en marcha el “Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino” , orientado a reforzar el equipamiento, modernizar infraestructura estratégica y recuperar capacidades del Sistema de Defensa Nacional.

Entre los fundamentos, el texto advierte que los avances tecnológicos en materia militar, como la inteligencia artificial y las armas automatizadas, exigen nuevas capacidades para las Fuerzas Armadas. También remarca la necesidad de contar con un sistema de defensa acorde a la extensión territorial, los espacios marítimos y aéreos y los recursos estratégicos del país .

El decreto señala además que el contexto internacional presenta “múltiples conflictos geopolíticos latentes” y nuevas amenazas, como ciberataques, sabotajes e incursiones irregulares , lo que refuerza la necesidad de actualización del sistema defensivo.

¿Qué rol cumplen las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia?

En paralelo, destaca el rol de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, donde intervienen con tareas logísticas, sanitarias y de infraestructura. En ese marco, subraya que es clave que cuenten con “medios adecuados, modernos y operativos”.

El DNU también advierte sobre las limitaciones del esquema actual: la mayor parte del presupuesto se destina a gastos de personal y funcionamiento, lo que “limita severamente la inversión” y reduce el margen para mejorar capacidades.

¿Cómo se financiará el reequipamiento?

Frente a este diagnóstico, la norma redefine las fuentes de financiamiento. Por un lado, establece que el 10% de los ingresos por venta, alquiler, concesión o transferencia de inmuebles del Estado nacional será destinado al Ministerio de Defensa.

ejercito fuerzas armadas desfile militar 9 de julio.jpeg La iniciativa busca actualizar capacidades frente a nuevas amenazas tecnológicas y geopolíticas

En los casos en que los bienes ya estuvieran bajo esa órbita, el porcentaje se eleva: el 70% de los fondos generados por esos inmuebles quedará en el área, con el mismo destino.

A esto se suma una segunda vía de recursos: el decreto dispone que el 10% de lo recaudado por privatizaciones de empresas o participaciones estatales también será asignado al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar.

El texto aclara que estos ingresos no reemplazan los fondos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que constituyen “una fuente complementaria de financiamiento”.

¿Cómo se implementará la medida?

Como parte de la implementación, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con los requerimientos prioritarios de equipamiento, que servirá para orientar la asignación de los recursos.

La medida entra en vigencia desde su publicación y forma parte de la estrategia oficial para reconfigurar el financiamiento del sistema de defensa y acelerar su modernización.