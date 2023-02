Shakira festeja su cumpleaños sola, tras 12 años con Piqué

La pareja en junio del año pasado confirmó su separación, y hace pocas semanas Shakira le dedicó una canción en la que no ahorra críticas hacia el laureado ex jugador del Barcelona.

Se trató del tema BZRP Music Session #53, en el que hizo público detalles de su separación, y menciona a una tercera en discordia, la joven Clara Chía Martí, de 23 años, quien fuera empleada de un empresa organizadora de eventos perteneciente al deportista.

El tema lanzado por la artista colombiana junto al productor argentino la separó a ella aún más de los padres de Piqué, con quienes hasta entonces mantenía una buena relación.

Según trascendió, la madre del deportista, Monserrat Bernabeu, se mostró triste por la exposición mediática en que quedó envuelta su familia, y decidió cortar tipo de vínculo con quien fuera su nuera durante los últimos 12 años.

Por caso, recientemente fue el cumpleaños de Sasha y sus abuelos le organizaron un almuerzo, y la artista colombiana no fue invitada.

Al respecto, Shakira y Piqué tuvieron la tarea difícil de ponerse de acuerdo para que ambos puedan compartir y celebrarlo junto a Milan y Sasha.

La cantante puede considerarse acaso no fui afortunada eligiendo pareja, ya que su amor anterior fue Antonio de la Rúa, hijo del ex presidente Fernando de la Rúa, a quien nunca se le conoció ocupación visible, salvo acompañarla en su carrera. Incluso, cuando terminaron el vínculo, De la Rúa hijo fue a la Justicia, reclamando un porcentaje del patrimonio de Shakira, bajo el argumento de que había oficiado de asesor artístico durante esos años. No le resultó.

El patrimonio de Shakira y Piqué

Aunque los acuerdos de divorcio puedan ser duros -y en este caso, no habría un marco de diálogo significativo- es difícil que alguno de ellos quede en la quiebra.

De hecho, Shakira tiene un patrimonio estimado en u$s300 millones, y buena parte de sus compromisos laborales atados a Miami, Estados Unidos, adonde proyecta trasladarse con sus hijos.

Piqué, luego de una prolongada y exitosa carrera principalmente en el Barcelona, tiene en su haber u$s80 millones, aunque actualmente se lanzó como empresario de transmisiones de eventos deportivos.