"Hoppers", la nueva película animada de Disney y Pixars presentó su primer tráiler

Disney y Pixar presentan el nuevo tráiler de Hoppers, su nueva película animada cuya protagonista, Mabel (voz en inglés de Piper Curda ), no duda —o más bien, salta— ante la oportunidad de probar una nueva tecnología que le permite comunicarse con los animales de una forma completamente novedosa y fascinante. La película está dirigida por Daniel Chong y llegará a los cines de Latinoamérica el 5 de marzo de 2026.

“En Hoppers, la pregunta que nos planteamos es: ‘¿Qué pasaría si pudiéramos entendernos y comunicarnos con el mundo animal?’ ”, explica Chong . “Nuestra protagonista, Mabel, tiene la oportunidad de descubrir el reino animal transformándose en uno, l o que da lugar a situaciones tan extrañas como divertidas. Mabel infiltrada en el mundo animal nos lleva por una aventura salvaje y vertiginosa, con toda la emoción y el corazón que caracteriza a una película clásica de Pixar. Va a ser una experiencia increíble en el cine; no puedo esperar a que todos la vean”.

Tras el exitoso debut en cines de "Superman", James Gunn compartió el primer poster de "Supergirl"

A menos de una semana después de que Superman llegue a los cines de todo el mundo, James Gunn compartió el primer póster oficial de Supergirl.

El póster muestra la mejor imagen hasta la fecha de Milly Alcock en el papel principal de Kara Zor-El, la prima de Kal-El, que también hace una breve aparición en la exitosa película de James Gunn de 2025. También se burla del eslogan de Superman, "Look Up", al mostrar a la Supergirl de Alcock posando junto al eslogan característico, solo que con "Out" pintado encima. Gunn ya ha establecido los inicios de un universo con Superman, y cuando Supergirl llegue a los cines de todo el mundo en junio 2026, continuará expandiéndose con nuevos personajes.