"El Novio de Mamá": el regreso de la comedia argentina para toda la familia.

“El Novio de Mamá” llegó a las salas para ofrecer un plan del que hace tiempo no se encuentra: cine para toda la familia. Dirigida por Nicolás Silbert y Leandro Mark, protagonizada por José María Listorti, Jorgelina Arruzi y Daniela “La Chepi” Viaggiamari, quien debuta en la pantalla grande.

Nadie dijo que lidiar con hijos ajenos es una tarea fácil, sobre todo si uno de ellos es una preadolescente. Sin embargo, no hay nada que un viaje al sur no pueda solucionar, o eso dicen. Leonardo se propone utilizar sus habilidades de agente de viaje y su optimismo desmedido para entretenerlos y ganar su confianza. Y también para demostrarle a Lucia que merece estar con ella.

Aunque le ponen varias trabas, Leonardo no se rinde. Insiste con excursiones, viajes en aerosillas y una sonrisa en todo momento del día. Incluso les enseña a enfrentar sus miedos con una canción de la banda “Azúcar Moreno”. Por otro lado, Lucia trata de estar presente para sus hijos, quienes le reclaman su ausencia, mientras lidia con las exigencias de su potencial nueva jefa encarnada por Jorgelina Arruzi. Al final, no todo es diversión en la Patagonia.

El Novio de Mamá (1).png "El Novio de Mamá" está protagonizada por José María Listorti, Jorgelina Arruzi y Daniela “La Chepi” Viaggiamari. Disney

De las redes sociales al cine

“Me gustó salir de la zona de confort del humor que estoy acostumbrada, no la van a ver a Daniela ‘La Chepi’”, cuenta en diálogo con Ámbito, la influencer que hace su debut actoral. No es la única del mundo redes que llega a la pantalla grande: Alex Pelao, Facha Espi y Jero Freixas también integran este elenco.

“La película fusiona gente que trabaja en las redes y gente que trabaja en otros lugares. No importa el medio donde trabajes, donde haces ficción”, agrega Jorgelina Arruzi, quien regresa a la pantalla grande, pero esta vez con un personaje frío y superficial que disfrutó interpretar: “Me encanta hacer de mala”.

“El Novio de Mamá”, una comedia para toda la familia

“Siempre hice reír, nunca emocionar. Y que en una película puedan ver eso de mí, como actor me encanta”, cuenta José María Listorti, que, al igual que Arruzi, está emocionado por volver al cine. Aunque ya protagonizó comedias, acá se permite explorar otras facetas. ¿Quién dijo que entre tantas risas no puede aparecer una lágrima?

El Novio de Mamá (2).png La película reúne a actores de diferentes universos, entre ellos, el de las redes. Gabriel Machado

“El Novio de Mamá” llega como una propuesta familiar para las vacaciones de invierno. La fusión de actores de diferentes universos, entre ellos, el de las redes permite que el rango de edad del público sea más amplio. “Me parece que la gente anda necesitando y esperando alguna comedia familiar. Tengo un adolescente y un preadolescente, y nos cuesta mucho con mi mujer encontrar una que nos guste a los cuatro”, cuenta el actor. Además de retratar los paisajes patagónicos con ternura y diversión, también hace foco en los desafíos que tiene la maternidad y paternidad. Y especialmente, lo que significa volver a empezar.

“Va a ser la única película argentina y familiar en el cine”, explica “La Chepi”. Listorti coincide con esto: “Te permite competir contra todos los tanques de Hollywood. El pesito va a estar bien invertido en tu bienestar porque la verdad que es una linda película”.

Ficha Técnica

“El Novio de Mamá” (2025). Dirección: Nicolas Silbert y Leandro Mark. Guion: Lucas Bucci y Tomas Sposato. Productores: Pablo E. Bossi, Cabe Bossi y Pol Bossi. Elenco: José María Listorti, Jorgelina Arruzi, Daniela “La Chepi” Viaggiamari, Alex Pelao, Jero Freixas, Facha Espi, Francina Di Carlo, Fausto Fallesen, Tomás Limansky y Manuel Perez Erramouspe. Duración: 90 minutos.