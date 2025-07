La película "Tron: Ares" presentó un nuevo e impactante tráiler con música original de Nine Inch Nails

Embed - Tron: Ares | Tráiler oficial | Doblado

Nine Inch Nails presenta nueva música en Tron: Ares

La banda de rock ganadora del Grammy, Nine Inch Nails, que compuso la banda sonora de la película, lanzó un nuevo sencillo de la película, "As Alive As You Need Me To Be", junto con un video musical oficial. Es el primer sencillo del grupo en cinco años.