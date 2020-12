"Cien años de soledad" tendrá tres temporadas en Netflix

“Solo funciona si el director tiene una visión universal de lo que está haciendo en la adaptación. Hay que tomar ciertas libertades, si no no funciona”, acotó. “Rivera ha hecho un par de cambios que no están reinventando nada, se parecen mucho a la novela. Pero sí ha hecho un par de cosas estructurales, muy astutas, que no van a ser alarmantes. Es muy fiel al libro”, aseguró el hijo de García Márquez.

García Barcha, que ha dirigido series como algunos capítulos de “Los Soprano” o “Six Feet Under”, además de películas como “Con sólo mirarte”, admitió que toda historia “es una adaptación” y amplió: “Lo que Gabo, por ejemplo, decidió excluir en ‘Noticia de un secuestro’ fue una decisión narrativa. La forma como se estructura para crear más o menos suspense. Los formatos son diferentes y hay que crear suspense, que es la parte más importante de cualquier historia. Hay que respetar la esencia, lo que vivió la gente, aunque siempre hay que adaptar algo, por supuesto”, indicó. En una charla virtual anterior que mantuvo con el escritor Alberto García Ferrer, también organizada por la Fundación Gabo, García Barcha había asegurado que el guion del primer capítulo estaba