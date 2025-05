La foto que desató el escándalo: Marianela Mirra mostró su intimidad con José Alperovich

“Cuando amas incondicionalmente, cuando das todo por quienes amas, aunq no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad. La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno. No me debes nada! Lo hice con amor, a esto tbn!”, escribió Mirra en su cuenta de Instagram, en lo que pareció ser una defensa pública hacia su pareja.