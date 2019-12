Delpero: un cine intimista que explora la maternidad

“Mi vida es un poco gitana porque tengo familia acá y allá”, dice Delpero a la prensa. “Esta película es una coproducción que nació como un documental. El lugar que inspiró esta película es un hogar italiano fundado por unas monjas piamontesas a mitad del siglo pasado, quienes estuvieron a cargo de este lugar por muchísimos años y en un momento comenzaron a incorporar monjas argentinas hasta convertirse en binacional.

P.: ¿Una suerte de observación de dos tipos de universos femeninos?

M. D.: A mí me interesaba mucho esta cosa de estas mujeres solas, monjas, que habían cruzado el océano para ir a trabajar en un lugar del que no conocían ni el idioma ni su cultura y para enfrentarse a un tema completamente nuevo como la maternidad.

P.: Un plan perfecto para una coproducción...

M. D.: Sí, de paso fue una posibilidad de coproducir y decidimos hacer todo lo que sea producción en la Argentina con dos actrices italianas y todo lo que es posproducción en Italia. Por ahora mi casa es un avión.

P.: Hay una mezcla de marginación y maternidad.

M. D.: El personaje de sor Paula se recorta entre las más veteranas que llegaron mucho tiempo atrás. Para mí lo más fascinante de este lugar es que es de paso, transitorio, un episodio en la vida de estas chicas, pero a la vez es un hogar absoluto porque de allí no te podés ir, porque si te vas lo perdés, con lo cual hay una aquí y un ahora muy fuerte, muy radical y es lo que me llevó a hacer una película como la que hice

P. ¿Es una película de encierro?

M. D.: Es una película donde estamos siempre en un interior, nunca salimos mucho, hay una única vez en que salen cuando la monja se escapa También está la elección de la cámara que nunca se mueve, fija en un punto. Al principio me comentaban cómo en una película con adolescentes y niños la cámara está tan quieta y yo le contestaba porque en realidad es una película sobre el hogar, y el hogar no se mueve. Quería que mi película fuese una invitación a los espectadores a entrar a un lugar, estar dentro con ellas.

P.: ¿Cómo es Sor Paula?

M.D.: Una figura puente entre estos mundos sin comunicación. Para las monjas es como paradójica la convivencia entre mujeres que no pueden entenderse recíprocamente. Las monjas necesitan mucha preparación pedagógica y psicológica. Hay una falta de comunicación que tiene que ver con la imposibilidad. La primera vez que Sor Paula se encuentra con las chicas en especial con Lu, parecen venir de planetas opuestos. Sin embargo las veo muy parecidas porque las dos son transgresoras divididas entre el deseo y la responsabilidad, las dos pecadoras, y la vida las iguala. Para mí era más importante hablar de dos mujeres que dialogan con sus heridas.

P.: ¿Cómo le dio credibilidad a la historia?

M. D.: Trabajé durante cuatro años en hogares. Al acercarme vi más a las adolescentes que a las madres adolescentes de clase baja. Hay mucho de mí de cuando era adolescente. no sentía que tenía que subrayar nada; para mí simplemente son adolescentes muy parecidas, y cuando quiero contar una realidad que me atrae no necesito juzgarla.