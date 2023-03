El mundo del espectáculo despide a María Onetto

La actriz Cecilia Roth publicó un sentido texto, que a su vez fue replicado por decenas de personas: "Te miro, siempre te miro y te escucho, también siempre. Me hipnotiza cada palabra, cada pregunta que hacés, que te hacés. Enigma. Dueña del secreto de los escenarios vacíos y de los dolores incurables. María. Quiero volver a recordar tus palabras entrelazadas, dichas a tu manera, formando oraciones irrepetibles. Recuerdos que juegan a las escondidas en campos imaginados donde no existen señales de final. Te veo venir, volver del misterio con una sonrisa triste y callada. Salgo a buscarte y no estás. Nuevamente no estás. Quedate así, ahí donde aún te pueda ver. El universo es todo tuyo y de tus secretos. Tranquila amor que el viento es suave y estamos contigo".