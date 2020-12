Familia de Dahl pide disculpas

Londres - La familia de Roald Dahl pidió ayer disculpas por las declaraciones antisemitas realizadas por el famoso autor fallecido hace 30 años. En un comunicado subido al sitio “Roald Dahl Story company”, su familia y la empresa presentan “sus sinceras excusas por las heridas provocadas por algunas declaraciones de Roald Dahl”. El creador de “Charlie y la fábrica de chocolate”, “Matilda” o “El gran gigante bonachón”, que murió en 1990, realizó declaraciones claramente antisemitas en una entrevista concedida a New Statesman, en 1983. Allí, el autor sostuvo que “hay un rasgo en el temperamento judío que provoca animosidad en su contra, tal vez sea una especie de falta de generosidad hacia los no judíos”. “Inclusive, un bastardo como Hitler no la emprendió contra ellos sin motivos”, añadió.