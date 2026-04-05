EEUU habilitó el uso de Bitcoin en fondos de ahorro previsional: podría aumentar hasta u$s150.000 + Seguir en









La medida da pie a la integración definitiva de los activos digitales en el sistema financiero tradicional. Además, puede provocar el aumento de su valor a niveles récord.

EEUU habilitó el uso de Bitcoin en fondos de ahorro previsional. Freepik

En una señal clave para el mundo cripto, EEUU avanzó hacia la incorporación del Bitcoin en los sistemas de ahorro previsional. La decisión podría redefinir el mercado cripto global y habilitar la entrada de capitales masivos provenientes de fondos de retiro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida da pie a la integración definitiva de los activos digitales en el sistema financiero tradicional. Además, puede provocar el aumento de su valor a niveles récord, con estimaciones entre u$s125.000 o incluso u$s150.000

Incorporación del Bitcoin en planes de retiro: en qué consiste La iniciativa del Departamento de Trabajo apunta a que los planes 401(k) —el principal instrumento previsional del país— puedan incluir alternativas como criptomonedas, capital privado o real estate. En la práctica, esto permitiría que una parte del enorme ahorro jubilatorio estadounidense empiece a fluir hacia Bitcoin.

donald trump corte suprema La medida da pie a la integración definitiva de los activos digitales en el sistema financiero tradicional. Hasta el momento, los entes reguladores mantenían una postura muy restrictiva frente al cripto. Si eso se flexibiliza, los grandes administradores de fondos tendrían vía libre para sumar la moneda digital sin temor a sanciones.

Si bien no se espera que los fondos de retiro se vuelquen masivamente a Bitcoin, de todos modos, el proceso será gradual. La medida aún debe definirse y recién podría implementarse entre 2026 y 2027. Además, se esperan límites de exposición para reducir riesgos por la volatilidad.

No obstante, si los planes llegasen a asignar apenas entre 1% y 2% de sus carteras a cripto, implicaría flujos potenciales de entre u$s400.000 millones y u$s800.000 millones. En ese contexto, algunas proyecciones apuntan a subas importantes en los próximos años, impulsadas por mayor claridad regulatoria, entrada de inversores institucionales y un escenario macro más favorable.

Temas Estados Unidos