Starlink perdió un satélite tras una explosión en el espacio y crecen las dudas sobre la seguridad orbital

Un satélite de Starlink , la red de internet satelital de SpaceX, se desintegró en órbita tras sufrir una anomalía que derivó en una explosión. El hecho fue confirmado por la compañía y detectado por sistemas de seguimiento espacial, que registraron la aparición de múltiples fragmentos en la zona donde operaba el dispositivo.

El incidente ocurrió a unos 560 kilómetros de altura y, según informaron fuentes oficiales, no representa un riesgo inmediato para otras misiones espaciales ni para la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, el evento vuelve a poner el foco en el crecimiento acelerado de satélites en órbita baja y los desafíos que esto implica.

Para los especialistas, este tipo de situaciones refuerza la necesidad de mejorar los sistemas de control y monitoreo en el espacio, especialmente en un contexto donde la cantidad de objetos orbitando la Tierra crece de forma sostenida.

El satélite afectado, identificado como parte de la constelación Starlink, perdió contacto con la red antes de desintegrarse. Posteriormente, radares especializados detectaron decenas de fragmentos en su entorno, lo que confirmó que se trató de un evento de fragmentación en órbita .

Desde SpaceX señalaron que la causa aún está bajo investigación y utilizaron el término “anomalía” , habitual en este tipo de incidentes cuando no hay una explicación definitiva. Según los primeros análisis, la explosión podría haber sido provocada por una falla interna del satélite y no por una colisión externa.

Se espera que los restos generados se desintegren en la atmósfera en las próximas semanas, reduciendo el riesgo a largo plazo. Este no es un hecho aislado: ya se había registrado un episodio similar en diciembre de 2025, lo que genera preocupación en la industria espacial.

satelite que exploto starlink

Dos explosiones en tres meses: cómo fue el primer incidente

El primer suceso ocurrió el 19 de diciembre de 2025, cuando el satélite Starlink Nro. 35956 sufrió una "anomalía energética" a unos 560 kilómetros de altura. A diferencia de un fallo común, este evento provocó una fragmentación interna que liberó una nube de decenas de escombros rastreables, lo que fue detectado por firmas de vigilancia espacial como LeoLabs.

Aunque SpaceX indicó que el satélite permaneció mayormente intacto y que sus restos se desintegrarían al reingresar a la atmósfera, el incidente generó una alerta global. Fue el primer caso documentado en que un dispositivo de la red explotó o se rompió por causas internas, sentando un precedente de preocupación sobre la seguridad de las baterías y sistemas de propulsión antes de los incidentes masivos de 2026.

Por qué preocupa este tipo de incidentes en el espacio

El principal problema de este tipo de eventos es la generación de basura espacial. Cada fragmento que queda orbitando la Tierra puede convertirse en un riesgo potencial para otros satélites o misiones. Actualmente, se estima que hay más de 24.000 objetos rastreados en órbita, de los cuales una parte significativa pertenece a la constelación Starlink, que sigue creciendo rápidamente.

Los expertos advierten que la acumulación de satélites y fragmentos puede aumentar la probabilidad de colisiones, lo que afectaría no solo a empresas privadas, sino también a agencias espaciales y servicios esenciales como el GPS o las telecomunicaciones. A pesar de esto, desde la compañía aseguran que el incidente no representa una amenaza directa y que el sistema cuenta con mecanismos para mitigar riesgos.

Satelites basura espacial.avif

Qué medidas se toman tras la explosión y cómo afecta a la red Starlink

Tras la desintegración del satélite, SpaceX activó sus protocolos de monitoreo para seguir la trayectoria de los fragmentos generados y evaluar posibles riesgos para otros dispositivos en órbita. Según indicaron desde la compañía, estos restos serán rastreados hasta su reingreso a la atmósfera, donde se espera que se desintegren sin generar consecuencias.

Este tipo de incidentes obliga a reforzar los sistemas de control dentro de la constelación Starlink, que cuenta con miles de satélites operando de manera coordinada. Cada unidad tiene la capacidad de ajustar su órbita de forma autónoma para evitar colisiones, lo que resulta clave en un entorno cada vez más congestionado.

Además, la empresa suele implementar actualizaciones de software y revisiones técnicas cuando ocurren anomalías de este tipo, con el objetivo de prevenir fallas similares en otros satélites activos. Esto forma parte de una estrategia de mejora continua en una red que crece de manera acelerada.

A pesar del incidente, desde SpaceX aseguraron que el servicio de internet no se verá afectado, ya que la red está diseñada con redundancia: es decir, otros satélites pueden cubrir la zona del dispositivo perdido sin impacto para los usuarios.

No obstante, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de establecer normas más estrictas para la gestión del espacio orbital. A medida que aumenta la cantidad de satélites, también crece la complejidad para garantizar operaciones seguras y sostenibles.