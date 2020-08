Festival junto al Gran Canal, con barbijos y casi sin estrellas

“No contaremos con títulos espectaculares. Algunos miembros de los equipos de filmación invitados no podrán viajar debido a las limitaciones a los viajes intercontinentales”, admitió Barbera. No se trata del primer festival veneciano que se realiza en momentos particulares. Algunos medios recordaron algunas ediciones “especiales”, como la de 1946, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En total 60 largometrajes han sido invitados a participar en cinco categorías distintas y 15 cortometrajes, así como una serie de televisión. Venecia invitó para el concurso al director mexicano Michel Franco, con un film sumamente político sobre las diferencias sociales y la brecha entre ricos y pobres. Pese a que Italia ha prohibido la entrada a ciudadanos de varios países latinoamericanos para evitar la propagación del coronavirus, la realizadora mexicana Yulene Olaizola participará con el largometraje “Selva trágica” en la sección Horizontes, la más experimental de la Mostra. Su presencia no ha sido confirmada, como tampoco la de la realizadora colombiana Mariana Saffon, quien participa con el corto “Entre tú y Milagros” en la misma sección.

España estará representada con el corto ‘The Human Voice’ de Pedro Almodóvar, premiado el año pasado con el León a la Carrera, quien lo rodó en pleno aislamiento, y la serie ‘30 monedas’, de Álex de la Iglesia.El cine de América Latina estará presente en las secciones paralelas e independientes “Jornadas de los Autores” y la “Semana de la Crítica” con ‘Tengo miedo torero’, del chileno Rodrigo Sepúlveda, y la mexicana “50 o dos ballenas se encuentran en la playa” de Jorge Cuchí. Fuera de competición, se verán “Una noche en Miami”, dirigida por la actriz afroamericana Regina King sobre el debut del joven Cassius Clay y su batalla contra el racismo, y la proyección del documental “Greta”, del sueco Nathan Grossman, sobre la historia de la joven activista Greta Thunberg desde sus inicios. El León de Oro para toda una carrera será otorgado a la actriz británica Tilda Swinton y la directora de Hong Kong Ann Hui.