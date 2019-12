Grabaciones

Pink Floyd no cesa

Pink Floyd ha sido la banda con más compilados y box sets monumentales en la historia, pero esta ultima caja de CD y blue rays supera los límites de lo sensato, inclusive para los fans del grupo que creó “The Dark Side of the Moon”. Esta nueva edición del grupo alguna vez liderado por Syd Barret y luego por Roger Waters se ocupa de la época probablemente menos interesante luego de la casi separación del grupo, que terminó comandado por el guitarrista David Gilmour. Claro que lo menos atractivo de Pink Floyd sigue estando entre lo mejor del rock mundial. El mismo Gilmour se ocupó de revisar cada tema, en especial lo que tuvo que ver con la versión “revisada” para esta edición del álbum “A Momentary Lapse Of Reason” que, para muchos, constituye un evento imperdible. Pero por una cuestión de la calidad de los temas, lo mejor son las versiones extendidas de discos en vivo como “Pulse”, que incluyen las mejores canciones de la discografía de la banda.