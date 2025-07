Graciela Alfano habló sobre su relación con Carlos Menem: "Se enamoró de mí"

“Menem se enamora de vos. ¿Qué hiciste con eso?”, le consultó Luis Novaresio a la modelo, en el marco de su ciclo de entrevistas por A24. Luego de un instante de reflexión, Alfano comenzó diciendo: “ Ponele que se enamoró. Es lo que él decía . Estaba re hot (conmigo). Básicamente yo, como digo, me enamoré del tipo de las patillas, del caudillo, de ese hombre ‘wow’. Otra fantasía mía. El caudillo que venía con las boleadoras, patético. Tanto iba y venía el cántaro a la fuente que pasó. Y ahí fue que el pobre Anzorreguy, que era el jefe de la SIDE en ese momento, dijo: “Ay, que lástima que no salió (Ítalo) Luder presidente, que se va a dormir a las 9 de la noche. Este hombre con esta mujer que me vuelve loco””.

Cómo eran los encuentros de Carlos Menem con Graciela Alfano

Graciela también detalló cómo eran sus encuentros y las jugadas propuestas que ella le hacía: “Me acuerdo que me decía: “Te vienen a buscar y vas a Olivos”. Ni loca voy a Olivos, me ve todo el mundo. A ver si nos entendemos, vos sos presidente hace dos minutos, yo soy Graciela Alfano hace 20 años. Yo ya tengo mi poder, estoy casado con el hombre más rico de la Argentina, tengo una familia, es tu funcionario. Alguien me quiere decir ¿qué gano yo acá?. No, yo quiero en algún lugar. Y entonces empezaron mis fantasías de ir en un barco en el medio del Río de la Plata, y entonces Mario (Falac) prestaba el barco, yo me iba en helicóptero. Yo recuerdo esa época, como todas mis épocas, que tiene que ver con mis affairs afectivos, muy divertidas, porque donde yo me aburro se terminó. Por eso te digo que el amor no estuvo, porque el amor no es aburrimiento”.