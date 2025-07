Zulema Yoma rompió el silencio tras el estreno de "Menem" y opinó de la actuación de Griselda Siciliani

Cuando le preguntaron cómo fue reflejada su familia , prefirió mantenerse al margen para no generar conflictos: “No porque después tengo problemas con todos , te lo agradezco”, respondió con cautela. Sobre la serie, simplemente afirmó: “La vi, pero no emito opiniones”.

zulema-menem-987954.jpg Evitó profundizar sobre la representación de su familia para no generar conflictos.

No dudó, en cambio, en elogiar la actuación de Siciliani: “Griselda está perfecta”, dijo con convicción. Y ante la insistencia por aclarar o desmentir algo, dejó claro que prefiere no entrar en polémicas: “Les ruego que me entiendan que no puedo estar desmintiendo algo que ya está en el mundo entero”.