Carlos Nair Menem sobre la serie sobre su padre: "Es una burla y una absoluta falta de respeto"

zulemita-menem-carlos-nair-menem “Ridículo y caricaturesco”, así definió Carlos Nair la imagen de su padre en la serie biográfica.

En su mensaje, Carlos Nair aseguró que “como hijo, me veo obligado a defender la memoria de mi padre”. Expresó su dolor por la forma en que se muestra la muerte de su hermano Carlos Jr. en la serie, donde se representa al ex presidente como “un ser insensible e hipócrita, nada más lejano de la realidad”. Y concluyó: “Mi papá era una persona sensible y cariñosa que siempre veló por los altos ideales de la patria y por el bienestar de su familia”.

La respuesta de Zulemita Menem ante la acusación de Carlos Nair Menem

El comunicado de Carlos Nair encontró respuesta inmediata de Zulemita Menem, quien fue tajante en su reacción. En un mensaje que envió a Angie Balbiani, Zulemita declaró: “Nair no puede escribir un renglón de corrido. No tiene sentido escuchar a personas que no conocieron en lo más mínimo a mi papá”.

menem (1) Zulemita Menem le respondió con dureza: “Nair no puede escribir un renglón de corrido”.

La hija del ex presidente agregó: “La serie es una ficción y como tal a mi papá le hubiera encantado esta serie. Imaginate cuánto lo conocía (por Nair) a mi papá que tiene que hacerse escribir un comunicado”. Las diferencias entre ambos hermanos vuelven a quedar expuestas en el marco del lanzamiento de la serie.

De qué trata la serie Menem

La serie “Menem”, creada por Mariano Varela, se estrenó el 9 de julio en Amazon Prime Video con seis capítulos que combinan drama, humor y política. Leonardo Sbaraglia interpreta a Carlos Menem, mostrando tanto su figura pública como su costado humano, su astucia política, la sed de poder y las contradicciones que marcaron su vida.

Menem serie Amazon Prime estrenó la serie Menem con seis capítulos cargados de drama, humor y política.

La producción repasa desde los inicios de Menem en política, su llegada a la presidencia y los hechos que marcaron su gestión, como la convertibilidad económica y los atentados terroristas durante su mandato. El elenco se completa con Juan Minujín, Griselda Siciliani, Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo y Jorgelina Aruzzi.

El estreno de “Menem” deja en claro que, a más de tres años de su fallecimiento, la figura del ex presidente sigue generando debates, pasiones encontradas y tensiones familiares que se reactivan al ver su vida reflejada en la pantalla.