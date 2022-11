Gran Hermano 2022: Romina salvó a uno de los cinco nominados

Santiago del Moro ingresó a la casa y le pidió a Romina Uhrig que pase al frente y comparta una opinión acerca de cada participante: “Estoy muy nerviosa y te juro por Dios que preferiría ir a placa antes de estar en este lugar. Me es muy difícil. Agustín, con él no tengo mucha cercanía, no lo descifré bien y creo que no lo conozco tanto. Por ahí esta con su estrategia y no se muestra, pero no se deja conocer mucho”, dijo.