Gran Hermano Generación Dorada: una nueva eliminación en una gala a pura tensión

Este lunes se vivió una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada , donde Nazareno “Naza” Pompei se convirtió en el nuevo participante en abandonar la casa.

La definición se dio luego de un mano a mano final con Danelik Galazán , en una noche marcada por la tensión y la expectativa tanto dentro como fuera del reality.

El resultado se confirmó este lunes, cuando el conductor Santiago del Moro anunció la salida de Pompei, en un momento que generó sorpresa y silencio entre los presentes.

Tras su sorpresivo ingreso al reality, Gladys "La Bomba Tucumana" sorprendió al confesar que quería abandonar Gran Hermano Generación Dorada tras un nuevo cruce con Luana Fernández. Recordemos que ambas se muestran interesadas en Franco Zunino, lo que causa tensión constante en la casa más famosa del país.

"Si yo te digo así es feo. Tal vez algunas personas pueden soportarlo y yo no, porque no tengo necesidad. Tengo 60 años, una vida y una carrera hecha, una familia. Ustedes son jovencitas...", expresó indignada tras el cruce la cantante, y reveló qué le dijo su compañera: "Grave es que alguien te diga 'vos sos una prostitut* y viniste acá a sacarme mi marido'. ¿A una señora de 60 años? Yo no la disculpo una mierd* y no me interesa nada".

"Yo no estaba antes y no sabía si se había casado o no con el chico, y yo tampoco lo busqué a él, ni él a mí. Estábamos jugando", cerró Gladys "La Bomba Tucumana" en diálogo con varios participantes en las habitaciones de Gran Hermano Generación Dorada.