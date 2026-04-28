Gran Hermano Generación Dorada: entre la eliminación de Brian Sarmiento y el ingreso de Gladys "La Bomba Tucumana" + Seguir en









La votación que tuvo como protagonista al exjugador, fue presentada como la más reñida de la temporada, con dos participantes fuertes dentro de la casa y un clima de máxima tensión.

Sarmiento se despidió de la casa.

En una de las galas más intensas desde el inicio del reality, Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada luego de enfrentarse en un mano a mano durisimo con Yipio, en una definición que mantuvo en vilo a la audiencia hasta el último segundo.

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La votación fue presentada como la más reñida de la temporada, con dos participantes fuertes dentro de la casa y un clima de máxima tensión que se sintió tanto entre los jugadores como en el estudio.

Finalmente, la decisión del público dejó afuera a Sarmiento, quien debió despedirse del juego en medio de un momento cargado de emoción.

Del otro lado, Yipio celebró con euforia su permanencia. Apenas se confirmó el resultado, el participante reaccionó con un festejo enfervorizado que dejó en claro lo importante que era para él seguir en competencia, en una instancia que muchos ya catalogan como la más dura del ciclo hasta el momento.

Gladys “La Bomba Tucumana” fue presentada como nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada Más allá de la salida de Sarmiento, la casa tuvo otro momento destacado el lunes por la noche: el ingreso de Gladys "La Bomba Tucumana".

Gladys ingresó en lugar de Jessica La Maciel, quien decidió abandonar el reality más famoso del país por problemas personales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2048946842830799041&partner=&hide_thread=false Gladys llegó con empanadas para todos



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por @PrimeVideoLat pic.twitter.com/1FymdD4ATK — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 28, 2026 Previo a su ingreso a la casa, la artista exclamó: "Mucha gente todavía no me conoce a mí como persona. Me gusta la casa, limpiar, cocinar y todavía tengo sueños", durante su video de presentación. De esta manera, dejó en claro que no integrará Gran Hermano solamente como una reconocida cantante, sino que tiene la intensión de participar activamente del día a día junto al resto de los participantes. La salida de Sarmiento y el ingreso de Gladys reconfigura el tablero dentro de la casa, donde las alianzas y estrategias deberán adaptarse rápidamente de cara a una nueva etapa del juego, cada vez más cerca de la definición.