Traidores y perjuros en una excelente miniserie

Curiosamente, el canal History decidió no empezar a emitir la serie documental inglesa “Guerra de espías” (“Spy Wars”) por su primer episodio “The Man Who Saved The World” sobre el doble agente soviético Oleg Gordievsky, sino por el sexto, “Trojan Horse”, que también trata sobre un ruso traidor a la KGB, el célebre Vladimir Petrov. Según algunos expertos en el tema de la Guerra Fría, la historia de Petrov es la máxima de espionaje por ser uno de los causales del ocaso y caída del comunismo. Tal vez por este motivo History comenzó por lo que sería casi el final –son 8 episodios en total.