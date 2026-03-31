El oro se encamina a cerrar su peor mes en 17 años ante el impacto de la guerra en Medio Oriente + Seguir en









El metal precioso anota subas durante la jornada impulsadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque su acumulado en marzo sigue hundiéndose.

El oro cayó desde niveles récord luego del estallido de la guerra. Imagen de Tung Lam en Pixabay

El oro rebota este martes, pero se encamina a cerrar su peor mes en más de 17 años. En marzo, acumula una caída superior al 13%, presionado por el encarecimiento de la energía y un cambio en las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos. De todas formas, el metal precioso sube en las primeras operaciones, impulsado por expectativas de una posible distensión en la guerra de Medio Oriente.

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El movimiento del mercado se da en un contexto donde el dólar pierde algo de terreno, lo que abarata las materias primas para inversores que operan con otras monedas. A eso se suma un mayor apetito por riesgo tras señales desde Washington sobre una eventual desescalada del conflicto con Irán. Según trascendió, el gobierno estadounidense estaría dispuesto a frenar su campaña militar incluso si persisten tensiones en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz.

En paralelo, el mercado vuelve a proyectar expectativas, mientras los operadores prácticamente descartan recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) este año, en un escenario donde la suba de la energía podría recalentar la inflación. Este cambio de panorama golpea al oro, que suele beneficiarse de tasas bajas. De todos modos, en términos trimestrales el metal todavía muestra una suba cercana al 5%, y algunos bancos mantienen proyecciones alcistas a mediano plazo.

oro lingotes Depositphotos A cuánto cotizan los principales metales El oro cotiza a u$s4.561,68 la onza, con una suba del 1,1% en la jornada, mientras que la plata avanza con más fuerza y se ubica en u$s72,04, con un salto del 2,9%.

Por su parte, el platino se negocia en u$s1.911,15 la onza, con una mejora del 0,6%, y el paladio también muestra ganancias: trepa un 2% hasta los u$s1.434,23.