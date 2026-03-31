Wall Street rebota con fuerza en la última rueda de la semana, pero cierra su peor mes en cuatro años

La guerra en Medio Oriente generó un cimbronazo récord en los mercados financieros, aunque muestra una leve recuperación en la última jornada del mes. El crudo, por otra parte, parece haber encontrado un piso por encima de los u$s100.

Los precios del petróleo tuvieron su aumento más importante desde al menos 1988.

Los principales índices de Wall Street rebotan este martes, mientras el precio del petróleo no afloja y se ubica comodamente por encima de los u$s100 . El presidente norteamericano, Donald Trump , les dijo a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la guerra en Medio Oriente incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado.

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En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 1,4%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,74%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,15% al alza.

Las acciones con mayores subas son FreePort-McMoran (+4,1%), ON Semiconductor (+5,2%) y Lennar (+3,2%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en McCormick&Co (-5,7%), Constellation Energy (-5,2%) y Biogen (-4,8%).

Los principales índices de Wall Street cierran un mes para el olvido. El Nasdaq se desploma 8,27%, el Dow Jones le sigue con -7,68%. Por su parte, el S&P 500 baja un 7,78%, la mayor caída desde septiembre de 2022 , cuando Rusia cerró el gasoducto Nord Stream en plena invasión a Ucrania.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,93%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,32% y el CAC francés acompaña con 0,82%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,75%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,15%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,80%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 4,26% y el Nikkei 225 japonés cayó 1,27%.

Wall Street Desde la guerra en Ucrania que Wall Street no sufría una baja mensual tan fuerte. Robb Miller

Una suba del petróleo sin precedentes

Irán atacó un petrolero completamente cargado frente a las costas de Dubái a primera hora de este martes, después de que Trump advirtiera que EEUU arrasaría las plantas energéticas y los pozos petrolíferos de Irán si no abría el estrecho de Ormuz.

Aun así, los mercados se vieron impulsados por un informe del Wall Street Journal que indicaba que Trump había dicho a sus asesores que estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar incluso si el estrecho permanecía prácticamente cerrado.

Los precios del petróleo se dispararon como consecuencia de la guerra, debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. El precio promedio de la gasolina al por menor en EEUU alcanzó los u$s4 por galón el lunes.

Los futuros del crudo Brent bajan 0,42% durante la jornada, hasta los u$s106,68 por barril, camino de su mayor ganancia mensual desde al menos 1988, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE UU caen 0,10%, hasta los u$s102,73.