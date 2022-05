"True detective": Jodie Foster protagonizará la temporada 4 de la serie de HBO

La serie se centra en las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro que buscaran resolver el caso de seis hombres que operan la Estación de Investigación del Ártico Tsalal que desaparecen sin dejar rastro, cuando cae la larga noche de invierno en Ennis, Alaska. La pareja tendrá que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y profundizar en las verdades embrujadas que yacen enterradas bajo el hielo eterno.

La serie marca el primer papel importante en televisión de Foster siendo adulta. La actriz, que tenía 12 años cuando protagonizó Taxi Driver, apareció en series como Gunsmoke, My Three Sons y el spinoff de Paper Moon de ABC cuando era niña, pero no ha tenido un papel protagónico en la pantalla chica desde 1975. Sin embargo, prestó su voz a series como Frasier, Expediente X y Los Simpson y ha dirigido episodios de televisión como Orange Is The New Black, Black Mirror y Tales From The Loop.

True Detective, que fue creado y escrito por Nic Pizzolatto, duró tres temporadas entre 2014 y 2019. La tercera temporada se emitió en HBO en 2019 y fue protagonizada por Mahershala Ali y Stephen Dorff, ambientada en los Ozarks. Fue la continuación de la serie protagonizada por Colin Farrell, Taylor Kitsch, Rachel McAdams y Vince Vaughn de 2015 y la primera temporada, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson.