House of the Dragon: el actor que ya vimos en Game of Thrones

Anoche fue el estreno del tercer capítulo de House of the Dragon, y se dio un particular detalle el regreso de un rostro conocido a Westeros. Quizás les suene familiar el rostro del actor que interpreta a Jason Lannister, Lord de la Roca Casterly. Puede que porque sea el mismo que también se pone en la piel de su hermano gemelo, Ser Tyland, pero también porque también apareció en la primera temporada de Game of Thrones.