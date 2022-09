La emotiva ovación a Brendan Fraser tras el estreno de The Whale en Venecia

Aronofsky dirige a partir de un guión escrito por Samuel D Hunter, basado en la obra homónima de Hunter de 2012. También protagonizan Hong Chau, Sadie Sink, Ty Simpkins y Samantha Morton.

El propio Fraser calificó el papel de Charlie como "el mayor desafío" de su carrera y dijo que el personaje "es el hombre más heroico que he interpretado porque su superpoder es buscar el bien en los demás y sacarlo a la luz". En ese proceso, él está en su viaje de salvación”.

El actor habló sobre su propia carrera, a la cual definió como una montaña rusa, ya que vio a Fraser como una estrella de acción en películas como la saga de La Momia o un actor de comedia, para luego retirarse de Hollywood por un periodo de casi diez años. Ahora este regreso esta tomando forma con participaciones en series de televisión como The Affair y películas que incluyen Killers of the Flower Moon (a estrenarse el próximo año). ,

“Me veía diferente en esos días. Mi viaje hasta donde estoy ahora ha sido explorar tantos personajes como pueda. Estoy ansioso por ver cómo esta película causa una profunda impresión en todos tanto como lo ha hecho en mí”, aseguró el actor que ya suena fuerte en la carrera por los Premios Oscar.