George R.R. Martin reveló que lleva escrito el 75% de "Vientos de Invierno"

George R.R. Martin participó anoche en una charla para promocionar el lanzamiento de "The Rise of the Dragon", la versión ilustrada de "Fuego y Sangre" el libro en que se basa la serie de HBO House of the Dragon. Y en ese gran evento confirmó entre muchos otros detalles que "Vientos de Invierno" está muy avanzado, con el 75% del libro completado, y volvió a mencionar que será el libro más largo de la saga literaria que basó Game of Thrones.