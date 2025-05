Hozier en la Argentina: una noche a pura música, poesía y espiritualidad

El " Unreal Unearth Tour 2025 ", su tercer álbum de estudio, delumbró con un repetorio de rock, folk y blues que alternó momentos activos, eléctricos y energéticos, con otros más emotivos y profundos. " De Selby 1 " y " De Selby 2 " fueron las encargadas de abrir la noche, para continuar de a poco con dejos de discos anteriores: " Jackie and Wilson ", del álbum "Hozier" (2014), " Nobody's Soldier ", del EP "Unearth" (2024) y " Eat Your Young ", "Unreal Unearth" (2024).

Todo el ambiente irradió armonía y unidad. Las proyecciones e imágenes en el escenario, la decoración con rocas y árboles (representando esa conexión con lo natural y terrenal), y el outfit sobrio de todos los integrantes de la banda compuesta por cuerdas, coristas, múltiples teclados y una sección rítmica poderosa, sentenciaron ese minimalismo tan característico del cantautor.

Tres árboles decendieron del cielo del escenario para iniciar una tanda de canciones sensibles y profundas que pusieron a llorar y sentir a flor de piel a más de un fanático. "It Will Come Back", "Like Real People Do", "From Eden", "Icarian" y "Abstract", completaron ese aire espiritual que respetó los momentos de ruido y los de contemplación. El público se encendió con los primeros acordes de "Too Sweet", el hit más reciente de Hozier que lo posicionó nuevamente en la cima de los charts para decir presente.

Hozier x @irishsuarez - 018.jpg La especial conexión entre el público argentino y Hozier estuvo presente en cada tema. @irishsuarez

Activismo, humanidad y conexión, la sentencia de la noche

Hozier es un artista que se destaca por su activismo en causas y derechos sociales, y por defender y mantener vivo sin temor las cosas por las que milita. Uno de los momentos más especiales de la noche fue con "Take Me To Church", su primer hit lanzado en 2013 y que cuenta con más de 3 billones de reproducciones sólo en Spotify. En una presentación y letra agresiva y sentida, la visibilzación y concientización sobre la homosexualidad cobró fuerza.

El público se rindió ante sus pies desde el primer instante. Sumiso, contemplativo y admirativo, sus fanáticos acompañaron cada letra y elevaron la vara de energía para sostenerla hasta el fin. Respetaron los momentos de silencio y en los que el ruido debía ser la prioridad. "Olé, olé, olé, Hozier", fue el tema más escuchado de la noche.

En una falsa despedida, Hozier se trasladó a un pequeño escenario en el campo trasero para iluminar el espacio con "Cherry Wine" y "Unknown"; un momento único, íntimo y sensible. El anteúltimo tema, "Nina Cried Power", que le rinde homenaje a las mayores inspiraciones musicales del irlandés y difunde un mensaje contra la opresión y la libertad, sonó luego de un breve discurso del cantautor. "Usen sus voces democráticas con empatía y amor", sentenció Hozier para expandir sus ideales, reiterar la libertad de palestina y defender el poder de la democracia.

Hozier x @irishsuarez - 015.jpg Fiel a su identidad, Hozier regaló una noche auténtica en un viaje sonoro por distintas temáticas de la vida. @irishsuarez

"Work Song" fue la elegida para cerrar la noche y contó con una sorpresa inolvidable por parte del fan action: los distintos sectores del estadio se organizaron para formar la bandera de Irlanda con corazones de colores y la linterna de los celulares. La gratitud se transmitió en los ojos de Hozier, y en el corazón de sus seguidores.

En momentos de sobreestimulación, aceleración y falta de empatía, Hozier proyecta fielmente esa aura de presencia y espiritualidad, donde la poesía, el arte, la vida y lo humano vuelven a cobrar vida con una fuerza única. Pocas dudas hay de que se consagra como uno de los artístas más genuinos, especiales y distintivos de nuestra generación, donde conocerlo es el camino para sumergirse en un mundo de dualidades, descubrimientos y sensibilidad.