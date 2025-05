Gorillaz anunció una serie de conciertos dónde interpretará íntegramente sus discos más icónicos

El martes 2 de septiembre, la banda interpretará íntegramente su tercer álbum de 2010, "Plastic Beach". Esta será la primera presentación completa en vivo del álbum desde dos conciertos en el Roundhouse de Londres hace 15 años, y recreará las imágenes de los conciertos originales.

Finalmente, el cuarto concierto tendrá lugar el 3 de septiembre y la banda lo describe como un "Concierto Misterioso". Aún no se sabe si habrá invitados especiales junto a Albarn, ni se ha revelado qué canciones podrán escuchar los fans.

Embed - Gorillaz on Instagram: "Four very special one-off shows just announced, live at Copper Box Arena, London this summer. 29 August - Gorillaz (debut album) live 30 August - Demon Days live 2 September - Plastic Beach live 3 September - Mystery show House of Kong exhibition ticket holders will have priority access to purchase tickets to these live shows. Exhibition tickets are on sale now."