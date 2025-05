Rod Stewart confirmó una reunión de Faces junto a Ron Wood y Kenney Jones en el festival de Glastonbury

AFP/Joel C Ryan

Rod está programado para ser parte de la jornada del domingo en el Legends Slot del festival, cuyos cabezas de cartel de este año son The 1975, Neil Young y Olivia Rodrigo .

Durante una nueva entrevista en That Peter Crouch Podcast, Stewart explicó que seguía en contacto regular con el guitarrista de The Rolling Stones. Anteriormente, ambos trabajaron juntos en Faces (antes Small Faces), junto al baterista Kenney Jones y The Jeff Beck Group.