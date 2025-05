Tom Morello criticó a Donald Trump por insultar a Bruce Springsteen: "¡Que se joda ese tipo!"

El guitarrista de Rage Against the Machine hizo estos comentarios durante un concierto en vivo en Boston este fin de semana, donde actuó con un cartel que decía “FUCK TRUMP” detrás de él.

El solista y guitarrista de Rage Against the Machine hizo estos comentarios durante un concierto en vivo en Boston este fin de semana, donde actuó con un cartel que decía “FUCK TRUMP” detrás de él.

Luego insinuó que podría haber una investigación federal sobre el apoyo a Kamala Harris de Springsteen, Oprah, Bono y “muchos otros”, además de compartir un video falso que lo mostraba derribando a Springsteen con una pelota de golf.

“Bruce ataca a Trump porque, toda su vida, ha defendido la verdad, la justicia, la democracia y la igualdad”, dijo Morello en el escenario. “Y Trump está furioso con él porque Bruce atrae a más público. ¡Que se joda ese tipo!”.

El guitarrista, que ha estado de gira y tocado en vivo con Springsteen varias veces en el pasado, también bromeó diciendo que el set en Boston podría ser el "último gran evento antes de que nos metan a todos a la cárcel" y mostró que había escrito "Fuck ICE" en la parte trasera de su guitarra.

Esta no es la primera vez que Morello arremete contra Trump. En 2020, el músico anticapitalista criticó a un grupo de simpatizantes de Donald Trump por usar "Killing In The Name" de Rage Against The Machine para hacer campaña por la reelección del presidente .

Antes de eso, Morello llamó al presidente republicano un "demagogo de cara naranja" en una entrevista con NME, y luego pegó el mensaje "Fuck Trump" en la parte trasera de su guitarra durante una actuación con Prophets Of Rage en Open'er 2017.

Otros artistas se pronunciaron contra Donald Trump

Otros artistas que han apoyado a Springsteen en medio de la reacción negativa de Trump incluyen a Neil Young, quien instó al presidente a "DEJAR DE PENSAR EN LO QUE DICEN LOS ROCKEROS. Pensar en salvar a Estados Unidos del desastre que has creado", y el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, quien insistió en que "Parte de la libertad de expresión es el debate abierto. Parte de la democracia es un discurso público sano".

“Los insultos son indignos”, añadió. “Bruce siempre ha sido proestadounidense, con sus valores y su libertad, y su justicia siempre se ha mantenido intacta. Y digo esto ahora para asegurarme de que esta libertad de expresión siga existiendo dentro de uno o dos años, cuando volvamos a este micrófono”.