Impactante regreso: expectativa por un posible show de Britney Spears en Copacabana

La princesa del pop recibió una oferta para formar parte del festival “Todo Mundo no Rio” , un evento que se realiza en la icónica playa carioca y que congrega a millones de personas. Este rumor alimenta la esperanza de sus fans, que no la ven en vivo en Brasil desde su gira Femme Fatale en 2011.

Según consignó el portal "entretenimento.r7", la estrella estadounidense estaría negociando esta presentación. Por su parte, medios brasileños destacan la relación especial que Britney mantiene con Brasil. En su autobiografía The Woman in Me (2023), Britney recuerda su concierto en Rock in Rio 2001 como "uno de los momentos más felices de mi vida". "En Brasil me sentí libre", confesó, subrayando el cariño mutuo con su público brasileño.