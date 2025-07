Un clásico que vale la pena maratonear: la serie policial de Prime Video que es furor en la plataforma

Cuando no se encuentra un entretenimiento nuevo hay que volver a ver esas producciones que la rompieron y Prime Video tiene la serie perfecta.

En la actualidad, donde predominan las películas y series de gran impacto y poca solidez, es difícil encontrar piezas bien construidas y con historias más lentas e interés creciente. No obstante, Prime Video se hizo lugar para traer una de las producciones más aclamadas de la década pasada.

De todas maneras, el departamento de policía no tomó ninguna medida, pero 2 años después, el detective es denunciado por la familia de la víctima. No obstante, él no tiene tiempo para remordimientos y decide continuar con su trabajo, cuando aparecen más casos de asesinatos a sangre fría y hay un asesino suelto que es muy peligroso.