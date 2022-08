Britney Spears sobre la tutela que padeció: "Literalmente me mataron"

“Me desperté esta mañana y me di cuenta de que hay muchas cosas en mi cabeza que no he compartido con nadie”, dice Spears en el video.

En el mensaje de audio, Spears dice que le han ofrecido otras oportunidades de entrevistas, como Oprah y otros, pero decidió que es mejor compartir su historia ella misma. "He tenido toneladas de oportunidades... pero estoy aquí para abrirme a los demás y arrojar luz sobre ello", dice Spears. "No obtengo nada al compartir esto... Tengo ofertas [por] montones, montones de dinero... para mí, está más allá de una entrevista formal y formal".

La estrella, que recientemente lanzó un sencillo con Elton John, llamado "Hold Me Closer", que marcó la primera música después de que terminó su tutela, explico que ha tenido demasiado miedo de ser juzgada como para compartir su versión de la historia con franqueza, pero ahora cree que es crucial compartir sus pensamientos, con la esperanza de ayudar a otros.

“Honestamente, hasta el día de hoy, no sé realmente lo que hice”. “Por el castigo de mi padre, no pude ver a nadie ni decir nada… nada de eso tenía sentido para mí”, dice Spears, refiriéndose a su padre, Jamie Spears, quien fue su tutor durante la mayoría de los 13 años. (El padre de Spears fue suspendido de su tutela en septiembre de 2021, y aproximadamente un mes después, la tutela finalmente terminó).

Spears explica que el comienzo de la tutela fue muy confuso para ella, pero afirma que tanto su madre como su padre estuvieron involucrados en la creación de la tutela y cree que todo fue "premeditado". Ella alega que “una mujer le presentó la idea a mi papá, y mi mamá realmente lo ayudó a seguir adelante e hizo que todo sucediera”. Al recordar la noche en que todo comenzó, dice que, de repente, "había más de 200 paparazzi afuera de mi casa grabándome a través de la ventana de una ambulancia sosteniéndome en una camilla".

“Todo estaba básicamente preparado. No había drogas en mi sistema. Alcohol. Nada. Fue puro abuso”, dice Spears. "Y ni siquiera he compartido ni la mitad".

Spears dice que recuerda claramente "el control de mi papá". Ella dice: “Le encantaba controlar todo lo que hacía”.

El nuevo mensaje de audio de Spears se hace eco de gran parte de las afirmaciones que hizo anteriormente ante el tribunal sobre su padre y la tutela, diciéndole a un juez que fue controlada, enviada a un centro, obligada a trabajar y salir de gira, no se le permitió conducir su propio automóvil o socializar con sus amigos, y fue vigilada por personas en su casa que la obligaron a donar sangre y la vieron cambiarse desnuda. (Spears primero dio un testimonio explosivo en junio de 2021 y luego volvió a testificar sobre el "abuso de la tutela" en julio de 2021). Spears también dice que su teléfono fue intervenido, por lo que no se sentía cómoda o segura para pedir ayuda. .

“Me dijeron que estaba gorda todos los días”, dice Spears. “Me hicieron sentir como nada, y seguí la corriente”.

Hablando de su gira "Circus" de 2009, Spears habla sobre lo que se sentía al estar alejada de sus amigos y bailarines que podían salir a beber y socializar después de los espectáculos, mientras que afirma que su padre le prohibió hacer lo mismo. Ella dice que sabía que “mis actuaciones eran horribles”, pero que no podía hacer nada al respecto porque “honestamente, yo era un robot. Ya no me importaba un carajo.

“Fue desmoralizador”, dice Spears. “También hay que entender que fueron como 15 años de gira y espectáculos. Y tengo 30 años, vivo bajo las reglas de mi papá. Y mientras todo esto sucede, mi madre es testigo de esto, mi hermano, mis amigos, todos están de acuerdo”.

Spears habla a menudo sobre su familia y, en un momento, dice que está más enojada con su madre, Lynne Spears, que con su padre, porque sintió que su madre podría haberla ayudado a conseguir un abogado, pero en cambio se escondía cuando los reporteros llamaban para preguntar. sobre el cantante

“¿Cómo se salieron con la suya? ¿Y qué diablos hice para merecerlo?" dice Spears.

Spears se dirigió al movimiento #FreeBritney, a sus fanáticos que lucharon por ella durante los 13 años, y dijo desde el principio que creían que la cantante estaba siendo retenida en contra de su propia voluntad. El movimiento ha realizado mítines continuos y ha apoyado a la estrella fuera del juzgado durante su batalla legal.

“Todo lo que me confundió mucho es que estas personas están en la calle peleando por mí, pero mi hermana y mi madre no están haciendo nada”, dice Spears. “Para mí, era como si en secreto, honestamente, les gustara que yo fuera la mala, como si estuviera en mal estado, y simplemente les gustaba de esa manera. De lo contrario, ¿por qué no estaban afuera de mi puerta, diciendo: 'Niña, súbete al auto'. Vamos.'"

A lo largo de los años, a través de los abogados, el padre y la madre de Spears han negado haber actuado mal, afirmando que aman a su hija.

Spears dice que gran parte de su "trauma" se debe a que ella trabajó tan duro y sintió que, a cambio, su familia no se preocupaba por ella. Hizo referencia a una afirmación sobre la que testificó anteriormente, afirmando que fue castigada por hablar una vez sobre un movimiento de baile que no le gustó en el ensayo. También dice que la obligaron a ir a las reuniones de AA, aunque no era alcohólica, y la obligaron a pasar horas y horas de terapia.

“Cuánto esfuerzo, trabajo y corazón puse en lo que hice cuando trabajé, incluso hasta los detalles de cuántas pedrería van a estar en mis disfraces me importa mucho y literalmente me mataron”, dijo Spears. “Me tiraron. Eso es lo que sentí, sentí que mi familia me había tirado”.

Spears dice que espera que las personas que escuchan no se sientan solas. Y comparte su entusiasmo por su nueva canción con John (que ha encabezado las listas de éxitos en todo el mundo desde su lanzamiento el viernes pasado).

“Tengo una canción increíble en este momento con uno de los hombres más brillantes de nuestro tiempo, y estoy muy agradecida”, dice Spears. “Pero si eres un bicho raro raro e introvertido como yo, que se siente solo… y necesitabas escuchar una historia como esta para no sentirte solo, debes saber esto: mi vida ha estado lejos de ser fácil y no estás solo. .”

Spears fue puesta bajo tutela ordenada por un tribunal en 2008 por su padre, quien actuó como su único tutor durante la mayor parte de los 13 años. La tutela finalizó en noviembre de 2021. A pesar de la nueva libertad de la cantante, la batalla de su equipo legal se ha mantenido complicada sin una resolución de ninguna de las partes, y la audiencia más reciente tuvo lugar la semana pasada.

El mensaje de la madre de Britney Spears

El domingo por la noche, la madre de Spears, Lynne Spears, publicó una foto antigua de los dos riéndose juntos con la leyenda dirigida a Britney.

“Britney, ¡toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos!”, escribió. “¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda! ¡Tus rechazos a las innumerables veces que he volado y las llamadas me hacen sentir desesperado! He intentado todo. Te amo mucho, pero esta conversación es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado”.