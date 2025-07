El curioso pedido de Ángela Torres a la China Suárez tras su ruptura con Rusherking

“La China me bloqueó. Me pone pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando… ¡y me tiene bloqueada! Es terrible”, expresó Ángela Torres.

Ahora, ya separada, Ángela confirmó que la actriz aún no la desbloqueó. La situación volvió a ser tema de conversación durante la entrevista con Martín Cirio, donde la cantante confesó: “La China me bloqueó. Me pone pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando… ¡y me tiene bloqueada! Es terrible”.