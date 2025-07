James Cameron afirma que está lo "suficientemente sano" para dirigir "Avatar 4" y "Avatar 5" a días de cumplir 71 años

"No hay razón para no hacerlo", dijo Cameron antes de su 71.º cumpleaños en agosto sobre dirigir más secuelas de "Avatar" a la revista Empire en una nueva entrevista. "Estoy sano, estoy listo para empezar. No lo descarto. Es decir, tengo que hacerlo con energía, para poder manejar el volumen y la energía del trabajo durante otros seis o siete años. ¿Entiendes? Puede que no pueda hacerlo... pero si puedo, lo haré".