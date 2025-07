Arnold Schwarzenegger y una clásica película de acción de los ochenta que no pudo hacer: "Ya estaba comprometido"

Tal y como ha reconocido el protagonista de la serie FUBAR (Netflix) en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Arnold Schwarzenegger pudo haber sido el inolvidable John McClane en Duro de Matar (1998), pero por problemas de agenda no se pudo materializar. El papel fue a parar a manos de Bruce Willis, que convirtió al policía de la ciudad de Nueva York en uno de los mejores personajes de la historia.