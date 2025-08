Portafolios en modo electoral: pesos para el "carry" y dólares para el resguardo en bonos, ONs y Cedears

Para La Libertad Avanza, el principal riesgo político no es tanto una derrota, sino más bien el concepto de "perder incluso ganando", lo que sería ganar aunque de manera ajustada. En este contexto, los portfolios de inversión comienzan a reconfigurarse en esta segunda mitad del año, con una expectativa creciente de que el oficialismo se imponga en octubre y actúe como un nuevo catalizador para los activos argentinos.

Esta semana, la licitación de deuda dejó señales importantes para los inversores que evalúan cambios en sus carteras. Elena Alonso, cofundadora de Emerald Capital, señaló en diálogo con Ámbito que el Gobierno busca sostener la demanda de Lecaps para evitar la dolarización en la previa electoral: "Más allá de que haya un aumento en el tipo de cambio, no va a superar las tasas que se están pagando en las licitaciones y que se han convalidado. En los años electorales es una tendencia que la gente se dolariza y con estas medidas el Gobierno quiere tratar de mantener la expectativa sobre el tipo de cambio y que la gente invierta en pesos y que los grandes fondos y los bancos también estén ahí", explicó en diálogo con Ámbito.

El "carry trade" sigue siendo una oportunidad

Gustavo Neffa Socio de Research for Traders, en la misma línea que Alonso, señaló que las tasas de interés un poco más altas van a jugar a favor del Gobierno "para que no se recaliente más el dólar", por lo cual estimó que estas seguirán en niveles elevados. "El dólar está por encima de la zona media de la banda de flotación, que es dentro de lo esperado. Yo creo que tiene espacio para bajar un poco el dólar, pero está yendo unos escalones más arriba los portfolios se van a ir dolarizando un poco más. Nosotros estamos sugiriendo dolarizar, pero no mucho, porque el carry tiene buen sustento detrás", aseguró.

En la recomendación de Reseach for Traders se encuentran los siguientes activos:

Bonos soberanos en Dólares: los Bonar 4,125% 2035 (AL35 y AL35D) y Bonar 5% 2038 (AE38 y AE38D). Y los BOPREALES 5% 2027 (BPOC7 y BPC7D) y BOPREALES 3% 2026 (BPY26 y BPY6D).

BONOS SOBERANOS EN PESOS A TASA FIJA: LECAPs S29G5, S30S5 y BONCAP T15D5.

BONOS DUALES: recomiendan al bono Dual TTS26.

BONOS PROVINCIALES: Mendoza 5,75% 2029 (PM29D) y Neuquén 5,75% 2030 (NDT5D). Para comprar en el exterior en el mercado OTC: Ciudad de Buenos Aires 7.5% 2027, Provincia de Santa Fe 6.9% 2027, Provincia de Chubut 7.75% 2030 (c/regalías petroleras) y Provincia de Neuquén 5.0% 2030 (c/regalías petroleras).

BONOS PROVINCIALES EN PESOS: Ciudad de Buenos Aires a tasa Badlar 2028 (BDC28).

A la estrategia de bonos corporativos, le incorporaron la ON de Pampa Energía 2034.

¿Hay oportunidad en bonos subsoberanos?

Desde Adcap Grupo Financiero siguen recomendando el Global 2035, destacando que su rendimiento estimado ronda entre 8,2% (como El Salvador) y 9,5% (caso Egipto), con un retorno potencial del 18%. También suman a la estrategia los Bonos BUENOS de la Provincia de Buenos Aires. "Deberían seguir destacándose como instrumentos de alto rendimiento, dado que el spread se mantiene estable en 247 puntos básicos sobre los soberanos. El índice de confianza de la Provincia es consistente con una fuerte performance electoral de LLA en los próximos comicios, en línea con casi el 40% de intención de voto", señalaron.

Para perfiles más conservadores, destacan el Boncap T15D5, que vence en diciembre y ofrece una tasa implícita de $1.426 para fin de año, con un rendimiento en dólares del 8% y potencial de hasta 15% si el peso se fortalece.

Como alternativa de plazo más largo, proponen el Boncer TZXD6 (diciembre 2026), con tasa real del 15% y retornos estimados de entre 7% y 17%, con exposición soberana.

dolar blue tasas finanzas vivo inversiones Los portfolios siguen apostando el "carry trade" de cara a las legislativas. Depositphotos

Por último, para el lado de equity, el posicionamiento de cara a las elecciones legislativas tanto en PBA como nacionales "dependerá mucho de su aversión al riesgo", explicó José Ignacio Thome, Analista Sr de equity de Grupo Sbs. En ese sentido, señaló que para aquellos que tienen un sesgo "más conservador" pese a la clase de activo, recomiendan posicionarse en el sector materiales (TXAR y ALUA). "Además de contar con margen de seguridad debido a sus cotizaciones actuales para nada exigentes, históricamente han sido un vehículo de cobertura para el mercado ante volatilidad en el FX", explicó.

Para aquellos con mayor aversión al riesgo (y que tengan como escenario base un sólido triunfo del oficialismo), la jugada está en el sector bancario. "Este sector no solamente es el que cuenta con mayor liquidez y cantidad de ADRs cotizando en Nueva York sino que, además, es el de mayor sensibilidad ante cambios en el riesgo país por lo que es sin dudas el sector donde veremos mayor euforia en caso de un resultado mejor que el pronosticado por el mercado para LLA. Dentro del sector nuestro top pick es GGAL (Grupo Financiero Galicia) ya que cuenta con ventajas comparativas tras la absorción de HSBC Argentina, mientras que también vemos con buenos ojos la estrategia ofensiva de BBAR(BBVA) en busca de capturar mayor market share durante el último año", aportó.

¿Oportunidades en criptomonedas?

Para inversores aún más riesgosos, Santos Barrio - Co Fundador de LB Finanzas aportó que Bitcoin es una cobertura a largo plazo frente a la pérdida de hegemonía del dólar a nivel mundial. "BTC es un activo con una emisión fija y predeterminada (similar al oro) que cada vez más inversores toman como moneda de refugio. Esto lo podemos ver en como reacciona su precio al incremento del M2 global (cantidad de dólares circulando en el mundo): mientras mas dinero hay, mas vale BTC. Invertir en BTC a través de un ETF como IBIT es una opción conveniente para quienes ya invierten en el mercado de capitales. En esto es importante aclarar que BTC es un activo muy volátil y solo deberían comprarlo quienes tiene una alta tolerancia al riesgo", advirtió.

Rebalanceo de carteras, tras el cierre de un julio marcado por la volatilidad

Finalmente, Melina Di Napoli, Analista de Producto Wealth Management en Balanz, aseguró que los portfolios tienen una dinámica dispar. "Por un lado los inversores retails incrementaron su su exposición al dólar en la antesala electoral. Esta conducta se explica por por una mayor aversión al riesgo. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el régimen cambiario actual opera con bandas de flotación -lo que supone que está libre de intervención dentro de ellas-, aunque el mindset del ahorrista argentino sigue fuertemente condicionado por eventos pasados".

"Una vez dolarizados los excedentes, observamos una creciente demanda de bonos corporativos con calificación AAA en escala local, como los emitidos por Pampa Energía, YPF, Pluspetrol y Pan American Energy, entre otros. Estos instrumentos resultan atractivos al combinar bajo riesgo crediticio con rendimientos en dólares en torno a 7-8% anual", concluyó.