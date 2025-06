Johnny Depp habló sobre su juicio con Amber Heard: "Fui como un sujeto de pruebas para el #MeToo"

"¿Mi regreso? ¿En serio? No me fui a ningún lado" , dijo. "Si tuviera la oportunidad de irme, no volvería jamás".

"No, no me arrepiento de nada, porque, la verdad, ¿qué podemos hacer con la cena de la semana pasada? ¡Ni una mierda!", dijo sobre el tan publicitado juicio con Heard.

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard

En 2022, Depp y Heard se involucraron en una contenciosa batalla judicial durante la cual un jurado encontró por unanimidad que él fue difamado. Después de que Heard presentó una apelación del veredicto, los dos anunciaron por separado que el caso se había resuelto y que el dinero pagado por Heard se destinó a la caridad. El caso se derivó de un artículo de opinión del Washington Post de 2018 en el que Heard dijo que era una sobreviviente de violencia doméstica sin mencionar el nombre de Depp.

Cuando le preguntaron por qué había optado por el juicio público en Estados Unidos, Depp respondió: "Mira, ya había ido demasiado lejos. Sabía que tendría que destriparme a medias. Todo el mundo decía: "¡Se acabará!". Pero no puedo fiarme de eso. ¿Qué se acabará? ¿La ficción que se ha extendido por todo el mundo? No, no se acabará. Si no intento representar la verdad, será como si realmente hubiera cometido los actos de los que se me acusa. Y mis hijos tendrán que vivir con ello. Sus hijos. Niños que he conocido en hospitales. Así que la noche anterior al juicio en Virginia no estaba nervioso. Si no tengo que memorizar diálogos, si simplemente dices la verdad, ¿a la suerte?".

Continuó: "Mira, nada de esto iba a ser fácil, pero no me importaba. 'Pensé: "Lucharé hasta el final'".

“Te diré lo que duele. Hay gente, y pienso en tres, que me hizo daño. Esas personas estaban en las fiestas de mis hijos. Los lanzaron por los aires. Y, mira, entiendo a la gente que no pudo defenderme porque lo más aterrador para ellos era tomar la decisión correcta”, dijo. “Yo era pre-#MeToo. Era como un sujeto de pruebas para el #MeToo. Fue antes de Harvey Weinstein. Y lo absorbí todo. Así que quería, de los cientos de personas que he conocido en esa industria, ver quién iba a lo seguro. ¡Mejor que se despierte!”.

En cuanto a su carrera como actor, Depp se reunirá con Penélope Cruz, coprotagonista de Piratas del Caribe, en la próxima película de Lionsgate, Day Drinker, que también presenta a Madelyn Cline. Además, está grabando la película de Terry Gilliam. Carnaval: Al final de los días, junto a Adam Driver, Jeff Bridges y Jason Momoa.