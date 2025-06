Daniel Kaplan: un arte que vuelve a la naturaleza

No sabemos si pinta "au plein air" pero sí intuimos que capta verdes intensos, ocres, grises “uno no es pintor si no ha pintado un gris”, dijo Delacroix , pero sí es capaz de meternos en la naturaleza como lo hicieron Van Gogh, Klee , Cézanne, Monet , artistas que admira y que aún hoy suponemos lo incitan a pintar .

Quizás la respuesta está en un libro de Ricardo Ibarlucea “¿Para qué necesitamos las obras maestras?” : “las obras maestras se difunden en nuestra cotidianeidad porque urden la trama de nuestra vida mucho más de lo que tendemos a creer y porque, last but not least, abre un campo afectivo, el corazón se libera, canta sus emociones".

“Constelaciones y Naufragios”, título de su muestra, se exhibe hasta el 8 de julio en Galería Zurbarán (Cerrito 1522, de 12 a 20)..