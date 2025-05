Una obra sobre los hijos de los que mandan, entre prejuicios e impunidad

Santiago Gobernori: La obra es sobre una clase que nunca pierde, que siempre se las rebusca para estar de pie. Que goza de impunidad financiera y ayuda judicial. Mucho de ese dinero que los posiciona en las élites es, o bien heredado, o es en detrimento de los más débiles. Aún así, se creen una casta superior. Esto pasa desde la conquista española. Por ende, cada vez que se hable de esto, lamentablemente va a ser un fresco contemporáneo.

P.: Aparecen la desigualdad, el racismo, la hipocresía, por qué te convocan esos temas y cómo se plasman en la obra?

S.G.: Tuve la posibilidad de conocer esta casta. Por distintos momentos de la vida me inmiscuí en su mundo. Conocí su pensamiento, su forma de hablar. El trato que tienen con sus empleados. Claro que estoy generalizando pero observo una clase que está escindida del resto de la sociedad y eso los hace, aunque en muchos casos seas inconsciente, racistas e hipócritas.

P.: ¿Cómo aparecieron los hijos de los que mandan y tienen el poder? ¿Cómo son estos hijos?

S.G.: Quería indagar en cómo es la clase dominante que viene. Los que tienen más o menos mi edad.Creo que en parte hay muchos que siguen la línea de sus padres, y otros que tratan, torpemente de tener una consciencia social. Lo que está claro es que sus problemas no están ni cerca de parecerse a los del resto de la sociedad.

P.: ¿Por qué resuenan los prejuicios y la impunidad? ¿Cómo son estos amigos del country, como describís a estas criaturas?

S.G.: Hay personajes de la obra que son más brutales, disfrutan de ser lo que son y tienen cierto desprecio por lo que no es de su mundo. Otros son más sensatos pero no actúan en pos de lo que piensan, y otros son muy ingenuos y viven en las nubes. Esos que pasan por una villa y ni se dan cuenta.

P.: Se dijo que hay batalla entre dominantes y sometidos, algo de la casta de los ricos y los otros, ¿que podes decir?

S.G.: Que si! claramente. Más que una batalla se convirtió en una derrota constante del más débil. Hoy es más notorio aún, no solo en Argentina. Los ricos están desbocados. Su codicia es insaciable y los daños colaterales de su avidez recaen en la sociedad.

P.: ¿Cómo aparece la metáfora de Sarmiento, los indígenas, los bárbaros, los iluminados y los barrios privados?

S.G.: Muchas de las zonas donde se edificaron los countries del conurbano bonaerense eran tierras habitadas por los querandíes. Al estar presente este personaje espectral muerto por los españoles durante sus primeras invasiones, era imposible no hacer foco en las dicotomías que siempre acompañaron al país. Civilización o barbarie, las opiniones encontradas sobre las figuras de Sarmiento, Roca, Rosas, Quiroga, etc, etc. Toda esta duda hace a la cultura de Argentina.

P.: ¿Por qué quisiste hablar de todos estos temas y retratar estos mundos? Se metamorfosean pero siguen parecidos hace 200 años....

S.G.: Justamente por eso. Porque cuando lees la historia sentís que esto fue así siempre. Por la impotencia de que las cosas no cambien siendo tan fácil la solución. También por querer inspirarme en cosas que me pasen, que me movilicen o me indignen. Hacer carne mis pensamientos. Aunque no encuentre respuestas claras, al menos, hacerme las preguntas.