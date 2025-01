La condición de Cameron Diaz para hacer una nueva película de "La máscara"

"Si Jim está de acuerdo, quiero decir, yo he estado aprovechando su éxito desde el primer día" , dijo al portal Access Hollywood sobre la posibilidad de repetir su papel como la cantante de club nocturno Tina Carlyle. La máscara tenía como protagonista a Carrey como el apacible cajero de banco Stanley Ipkis, cuya vida se pone patas arriba cuando descubre una máscara que lo posee con el espíritu de un embaucador mágico.

"Oh Dios, ya sabes, tiene que ser la idea correcta" , dijo Carrey, quien recientemente repitió su papel como Doctor Robotnik en Sonic the Hedgehog 3.

“Si alguien tuvo la idea correcta, supongo… No se trata realmente del dinero”, dijo Carrey. “Bromeo sobre el dinero… Pero nunca se sabe. No se puede estar seguro de estas cosas. Dije que me gustaría retirarme, pero creo que estaba hablando más bien de descansar. Porque tan pronto como se te presenta una buena idea, o un grupo de personas con las que realmente disfrutaste trabajando y esas cosas, simplemente… las cosas tienden a cambiar”.