Cameron Diaz reveló la razón por la cual no quiere hacer más comedias románticas

Cameron Díaz no quiere volver a protagonizar comedias románticas

La actriz habló sobre la elección de futuros papeles: “No sé cómo lo veo. Es difícil decirlo”, le dijo a Empire Magazine . “Si lo digo, se convierte en algo. Me reservo el derecho de decir que no a volver a hacer una película, y me reservo el derecho de decir que sí si decido hacerlo. No estoy definiendo nada. Simplemente estoy abierta a lo que tenga sentido para mí y mi familia en cualquier momento”.