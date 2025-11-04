La escapada de Nicolás Vázquez y Dai Fernández a Nueva York

A menos de un mes de confirmar su relación, los actores Nicolás Vázquez y Dai Fernández fueron vistos antes de embarcarse en un viaje a Nueva York . Fue en la madrugada de este martes en el Aeropuerto de Ezeiza , donde las cámaras los captaron previo a los controles migratorios.

Ambos fueron vistos de excelente humor antes de encarar el viaje que cuenta con dos destinos: primero irán a Nueva York y luego a Filadelfia, en sintonía con la obra Rocky , que ambos protagonizan.

Junto a ellos también había otros integrantes del staff del musical, como parte de un viaje grupal. En Filadelfia ambos protagonistas planean formar parte de la reconocida Rocky Run del 8 de noviembre.

Desde su confirmación, la pareja comenzó a ser vista cada vez más. En medio, la palabra del bailarín Gonzalo Gerber, expareja de Fernández , cobró un especial valor al hablar este lunes por primera vez de la nueva relación de su ex.

Además, se refirió a una unión que aún mantienen: "Seguimos hablando. Tenemos a Pachita, una perra que tenemos en común, así que coordinamos para tenerla”, detalló.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández y dio detalles de su relación

Este domingo, Nico Vázquez rompió el silencio y se refirió por primera vez a su romance con la actriz Dai Fernández. El actor confirmó que están iniciando una historia con su compañera en la obra de teatro "Rocky", aunque aclaró que aún no hay etiquetas.

“Es algo de hace días”, expresó con sinceridad en dialogo con Infama (América). Y cuando la periodista Karina Iavícoli le planteó que nunca lo había escuchado decir abiertamente que no estaba en pareja con Dai, él fue claro: “Porque en realidad, cuando estás empezando algo... no tiene título. No tengo nada que blanquear. Esa es la realidad”.

Sobre su presente personal, Vázquez insistió en que tanto él como Gimena Accardi, su expareja, están en libertad de reconstruir sus vidas como elijan. “Cualquier circunstancia en la que esté Gime o en la que esté yo es válida. No tenemos que dar explicaciones. Ya no somos pareja, estamos solos. Si quiero empezar algo con alguien o simplemente salir a tomar un café, no tengo por qué ponerle un título. No estoy mintiendo, simplemente no hay nada que blanquear”, remarcó.