Locura albiceleste: Lionel Messi fue a ver a Nico Vázquez al teatro y revolucionó la calle Corrientes

El capitán de la Selección aprovechó su estadía en Buenos Aires para asistir a la obra Rocky y recibió todo el cariño de la gente tanto dentro como fuera del Lola Membrives.

Lionel Messi llegó este lunes a la Argentina para disputar la última doble fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y aprovechó su estadía en Buenos Aires para ir al teatro. El capitán de la Selección asistió al Lola Membrives para ver la obra Rocky, protagonizada por su amigo Nicolás Vázquez , y fue recibido con una ovación por parte del público.

El astro argentino ingresó al teatro rodeado de un operativo de seguridad con vallas, mientras decenas de personas lo esperaban para verlo de cerca . Messi entró con sonrisas y saludos, en medio de gritos y flashes de los fanáticos que lo aguardaban desde temprano.

Messi ingresó al teatro rodeado de un operativo de seguridad con vallas, mientras decenas de personas lo esperaban para verlo de cerca.

Tras la función, el rosarino se retiró acompañado por Vázquez. En la puerta lo esperaba aún más gente que al inicio, y antes de subirse a la camioneta que lo trasladó, se dio un afectuoso abrazo con el actor , gesto que también fue celebrado por los presentes.

No es la primera vez que Messi acompaña a Vázquez en el teatro. En 2016, cuando se encontraba en el país por las eliminatorias para el Mundial de Rusia, asistió a la obra El otro lado de la cama, que el actor protagonizaba junto a Gimena Accardi. En aquella ocasión, el elenco completo compartió una foto con el futbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1963055248693776812&partner=&hide_thread=false Muchas gracias @vazqueznico por esta noche TAN HERMOSA



Vino Messi y todo es felicidad.



ESTO ES LA HUMILDAD DE LOS GRANDES pic.twitter.com/oQtn7Gxwqi — Milton Ré (@miltonreOK) September 3, 2025

Messi arribó junto a su familia y se prepara para el partido del jueves ante Venezuela en el Estadio Monumental, encuentro que se vivirá con emociones especiales: podría ser el último partido oficial del capitán en territorio argentino y además tiene la chance de convertirse en el máximo goleador de la competencia.

La amistad entre Messi y Vázquez nació en 2012, cuando Argentina le ganó 4-3 a Brasil en un amistoso en Estados Unidos. Desde entonces, se forjó un vínculo cercano que se mantuvo con encuentros posteriores en cenas, funciones de teatro y hasta en programas de televisión, como Como anillo al dedo, conducido por Vázquez y en el que participaron Messi y Antonela Roccuzzo.

La Selección Argentina recibe a Venezuela este jueves en la despedida de Messi: horario, TV y formaciones

Lola Membrives.

Este jueves, la Selección Argentina enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en un partido más que especial, debido a que sería el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país.

La "Scaloneta", ya clasificada, recibirá en el Monumental a una "Vinotinto" que necesita sumar todo lo que pueda en este tramo final para, al menos, entrar al repechaje.

En tanto, Venezuela va por la heroica: hoy con 18 puntos, está en zona de repechaje (no lo tiene asegurado) y esta doble fecha enfrentará a Argentina y Colombia. Podría no clasificar directo aunque sacara seis de seis, aunque de esa forma sí se aseguraría al menos el playoff.

A qué hora juegan Argentina vs Venezuela

El jueves 4 de septiembre a las 20.30hs (de Argentina).

Por dónde ver Argentina vs Venezuela

El partido será transmitido en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Miguel Navarro, José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia; Josef Martínez, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Estadio: Más Monumental de River Plate