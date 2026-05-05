"Breve interludio": un encuentro amoroso y fortuito entre dos extraños que desafían certezas

“Breve Interludio”, de Mario Diament, se presenta los domingos a las 18 en el Método Kairós, con actuaciones de Amanda Bond y Mario Petrosini, dirigidos por Mauro J. Pérez.

“¿Por qué muchas veces nos vemos forzados a elegir entre la pasión y la responsabilidad? Y no me refiero solamente en el plano amoroso. Si algo espero que esta obra deje en la cabeza del espectador, es precisamente esa pregunta” , dice Mario Diament, autor de “Breve Interludio”, que se presenta los domingos a las 18 en el Método Kairós, El Salvador 4530.

La obra que parte de un un encuentro fortuito pone en crisis dos vidas aparentemente ordenadas cuenta con actuaciones de Amanda Bond y Mario Petrosini , dirigidos por Mauro J. Pérez. En un café de Palermo, un celular perdido une por azar a Sofía, una bióloga casada y madre de tres hijas, y Fabián, un arquitecto con esposa e hijos. Lo que comienza como un gesto cotidiano se transforma, martes tras martes, en un encuentro que desafía sus certezas, sus rutinas y sus vidas. Conversamos con Diament, quien tiene en cartel cuatro obra de su autoría: además de esta, “El cazador y el buen nazi”, “Cita a ciegas” y “Pequeñas infidelidades”

Periodista: La obra plantea este amor intenso como algo que rompe reglas y que se vive con culpa, ¿no se plantean estos personajes el amor libre, el poliamor, cómo son sus estructuras?

Mario Diament: Creo que lo importante del planteo de “Breve interludio” es que se trata de personas comunes que, sin proponérselo, se ven envueltas en un affaire amoroso. Si la intersección de sus vidas no se hubiera producido, es muy probable que hubieran seguido viviendo como hasta entonces, sin plantearse las preguntas y los desafíos que este encuentro provoca.

M.D.: Es la pregunta del millón. ¿Por qué muchas veces nos vemos forzados a elegir entre la pasión y la responsabilidad? Y no me refiero solamente en el plano amoroso. Si algo espero que esta obra deje en la cabeza del espectador, es precisamente esa pregunta. Y cada uno debe responderla a partir de su propia experiencia porque, sospecho, la mayoría de los espectadores ha pasado alguna vez por una disyuntiva similar.

P.: ¿En qué sentido esta obra está inspirada en ‘Naturaleza muerta’ de Noël Coward y por qué sentis que quedó flotando en tu cabeza?

M.D.: La obra de Coward aborda una situación similar, en otro contexto y con otros recursos dramáticos. Entre otras cosas, es una obra con 11 personajes. Pero causó un impacto en mí y fue pensando en esta obra que decidí escribir “Breve interludio”. Me parecía una cuestión de honestidad mencionar este vínculo.

P.: ¿Cómo es esa búsqueda eterna de sentido en medio de la rutina? Este romance aparece por la chata y tibia rutina?

M.D.: Como te decía al principio, el encuentro es casual e inesperado. No se trata de personajes que salen a la búsqueda de una aventura porque sienten que sus vidas son chatas y rutinarias. Pero muchas veces, la casualidad tiene la capacidad de iluminar aspectos de nuestras vidas en los que, de otra manera, no hubiéramos reparado. El descubrimiento de una pasión verdadera nos obliga, muchas veces, a tomar conciencia del significado de la pasión y ese descubrimiento puede tener consecuencias devastadoras. A veces, uno prueba una comida excepcional y descubre sabores que hasta entonces desconocía. Y esa revelación pone en cuestión toda nuestra experiencia anterior.

P.: ¿Estás escribiendo algo nuevo?

M.D.: Siempre estoy escribiendo o pensando, que es una forma de escribir. Entretanto, tengo cuatro obras en cartel en Buenos Aires (Breve interludio, El cazador y el buen nazi, Cita a ciegas y Pequeñas infidelidades) y una quinta (Un informe sobre la banalidad del amor) que empieza a ensayarse en unos días. “Un informe” también se presenta este mes, en versión francesa, en varios teatros de Suiza, y “Pequeñas infidelidades” se está dando en México. De modo que todo eso me tiene bastante ocupado.

P.: ¿Cómo ves el teatro hoy en Argentina?

M.D.: Siempre vital, interesante, creativo. Esta energía no siempre se traduce en grandes espectáculos, pero es importante que exista. Vi algunas obras que me parecieron muy buenas como “Las mujeres de Lorca”, “Incidente en Vichy” y “Una sombra voraz”.